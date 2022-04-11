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1,5 месяца в осаде: Арестович объяснил, почему нельзя деблокировать Мариуполь военным путем

11 апреля 2022, 14:55

Оккупанты буквально стирают Мариуполь с лица земли. Однако пытаться деблокировать его военным путем сейчас невозможно, говорит советник председателя ОП.

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Арестович объяснил, почему нельзя деблокировать Мариуполь военным путем/ Reuters, УНИАН

Мариуполь, который с 1 марта уже почти полтора месяца находится в осаде оккупантов, сейчас невозможно деблокировать военным путем.

Если украинская армия попытается это сделать, то наши бойцы попадут в степи под удары авиации РФ из Ростова и оккупированного Крыма. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, сейчас можно облегчать осаду косвенными путями. Он рассказал, что ВСУ пытались прерывать снабжение российских войск под Мариуполем, повреждая железнодорожные пути Крым – Мелитополь. Также украинские бойцы наносили удары по порту Бердянска.

Кроме этого, в Мариуполь летали украинские военные вертолеты, которые поставляли защитникам города боеприпасы и оборудование, а также эвакуировали раненых. Сейчас по этому маршруту летать уже нельзя, ведь он стал известен оккупантам – однажды вертолет ВСУ сбили захватчики и взяли в плен украинских бойцов.

Арестович добавил, что украинское командование осуществляет возможные шаги на Запорожье, чтобы часть российских войск, которая могла быть брошена на Мариуполь, ушла на фланг в Запорожскую область.

Читайте также"Каждый день молила Бога дожить до утра": жительница Мариуполя рассказала о 2 неделях в блокадном городеТакже советник руководителя ОП добавил, что Мариуполь должен продержаться как можно дольше. А официальный Киев в это время будет искать способы его спасения.

"Мариуполь должен держаться как можно дольше, просто физически стоять", – заявил Арестович.

Он подчеркнул, что власть не бросила Мариуполь – все, кто так думает, ошибаются. По его словам, Украина сейчас ищет все возможные способы спасти город. В частности, ведется международная работа по поиску рычагов влияния на Путина.

Кроме этого, Арестович добавил, что украинские военные в Мариуполе делают чрезвычайно важную и тяжелую работу – они не только удерживают город, но и держат те войска РФ, которые могли бы в противном случае пойти на другие направления в Украине. Работу бойцов "Азова" советник главы ОП назвал блестящей, а воинов подразделения – профессионалами экстракласса.

Ранее Арестович заявил, что войска России будут пытаться захватить Мариуполь до 9 мая. По словам советника главы ОП, РФ может бросить все свои силы для этого, поскольку российская армия увязла из-за прочной обороны города украинскими защитниками.

Также Арестович отметил, что освобождение Донбасса и Крыма от российских оккупантов на данный момент является невыполнимой задачей для Украины. Наступление на этих направлениях могло бы обернуться слишком большими потерями для украинской армии.

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