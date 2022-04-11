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Горело более 2 часов: украинские воины уничтожили склад с боеприпасами орков на Луганщине

11 апреля 2022, 13:27

ВСУ уничтожили то, чем уже сегодня оккупанты могли убивать украинское население, отметил председатель Луганской ОГА.

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Украинские воины уничтожили склад с боеприпасами орков на Луганщине/ Скрин с видео

На Луганщине вблизи одного из населенных пунктов, которое сейчас находится под российской оккупацией, украинские военные уничтожили склад боеприпасов захватчиков.

Об этом рассказал в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. В то же время он опроверг заявления российской пропаганды о том, что якобы ВСУ стреляли по жилому массиву.

"Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганщины. То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилой сектор – ложь", – подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что украинские бойцы уничтожили то, чем уже сегодня оккупанты могли убивать мирных граждан Украины. Гайдай подчеркнул, что пожар, который вспыхнул после уничтожения склада с боекомплектом, не прекращался 2,5 часа.

Ранее сообщалось, что украинские военные отбросили российских оккупантов на 6-10 километров от города Кременная в Луганской области. Участие в операции принимали горные штурмовики 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Также сообщалось, что на Луганщине ВСУ отбивают постоянные атаки российских оккупантов, при этом потери врага при каждой атаке достигают 40 человек. Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, "свежомобилизированных" армия РФ использует, как пушечное мясо.

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