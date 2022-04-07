Удрали, даже танки потеряли: ВСУ отбросили орков на Луганщине на 6-10 километров

Испуганные и деморализованные захватчики бежали с поля боя, и даже не успели забрать свою военную технику и оружие.
Украинские военные отбросили российских оккупантов на 6-10 километров от города Кременная в Луганской области. Участие в операции принимали горные штурмовики 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Враги так убегали, что даже не успели забрать свою военную технику и оружие. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
"Напуганный и деморализованный враг накивал пятками, оставив на украинской земле свою технику и оружие. Пусть радуются те, кому удалось сбежать! Ведь на украинской земле рашистов ждет только смерть", – говорится в сообщении.
Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты продолжают стягивать в Луганскую область технику и живую силу. Они готовятся наступать через несколько дней.
Также Гайдай ранее высказал мнение, что под Киевом еще будут тяжелые бои. Сейчас оккупанты отводят силы, чтобы зализать раны, отремонтировать технику, пополнить батальоны.
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