Писал, что он в аду: мать погибшего в Украине оккупанта всё равно заявляет, что "война была нужна"

Хоть сын за две недели до гибели писал матери, что он "в аду" и может на вернуться, женщина всё равно говорит, что значит "это все было нужно".
Мать российского оккупанта Никиты Аврова, который родом из города Луга Ленинградской области, не сменила навязанной пропагандой РФ мысли о якобы необходимости так называемой "спецоперации" в Украине даже после гибели своего сына.
Российский захватчик приехал в Украину в самом начале войны и принимал участие в боях вблизи Изюма на Харьковщине. Связи с сыном не было примерно 1,5 месяца. Об этом мать оккупанта рассказала в интервью "Север. Реалии".
Затем Авров нашел возможность написать смс-сообщение. В нем он назвал войну "адом" и сказал, что может не вернуться домой.
"Потом прислал только: "Мам, здесь ад, я не знаю, вернусь ли я домой. Скажи брату, что я его очень люблю, и тебя, мамочка, и всегда буду рядом с вами". Больше новостей от него не было", – рассказывает россиянка.
По ее словам, о гибели сына ей сообщили 2 апреля – сказали, что он погиб 27 марта. Оккупант был взорван в танке во время боя, после этого захватчиков, которые вылезли из танка, ликвидировали защитники Украины.
И даже после гибели сына во время захватнической войны против Украины россиянка не изменила свое мнение о якобы необходимости этих боевых действий. На вопрос, нужна ли эта война, она в духе российской пропаганды отметила: "Я думаю, если бы она была не нужна, ее бы, наверное, и не было. И сын был бы жив".
Ранее главы Николаевской ОВА Виталий Ким пояснил, что в начале широкомасштабного вторжения России в Украину он ожидал от граждан РФ не такой реакции, как он видит сейчас. Однако нынешнее поведение россиян показывает, что они сами хотят войны, вторжений на чужие территории, убийств и изнасилований. Поэтому Ким назвал правильными слова, каждый народ заслуживает своего правителя.
Также ранее историк объяснил, почему россияне ненавидят украинцев и как навсегда закрыть "российский вопрос". За реальным президентом РФ Владимиром Путиным стоит коллективный и повторяющийся Путин российского народа, а за мегаломанией – комплекс неполноценности, считает Ярослав Грицак.
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