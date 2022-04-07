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Писал, что он в аду: мать погибшего в Украине оккупанта всё равно заявляет, что "война была нужна"

7 апреля 2022, 17:08

Хоть сын за две недели до гибели писал матери, что он "в аду" и может на вернуться, женщина всё равно говорит, что значит "это все было нужно".

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Мать погибшего в Украине оккупанта всё равно заявляет, что "война была нужна"/ Facebook Генштаб ВСУ, Reuters

Мать российского оккупанта Никиты Аврова, который родом из города Луга Ленинградской области, не сменила навязанной пропагандой РФ мысли о якобы необходимости так называемой "спецоперации" в Украине даже после гибели своего сына.

Российский захватчик приехал в Украину в самом начале войны и принимал участие в боях вблизи Изюма на Харьковщине. Связи с сыном не было примерно 1,5 месяца. Об этом мать оккупанта рассказала в интервью "Север. Реалии".

Затем Авров нашел возможность написать смс-сообщение. В нем он назвал войну "адом" и сказал, что может не вернуться домой.

"Потом прислал только: "Мам, здесь ад, я не знаю, вернусь ли я домой. Скажи брату, что я его очень люблю, и тебя, мамочка, и всегда буду рядом с вами". Больше новостей от него не было", – рассказывает россиянка.

По ее словам, о гибели сына ей сообщили 2 апреля – сказали, что он погиб 27 марта. Оккупант был взорван в танке во время боя, после этого захватчиков, которые вылезли из танка, ликвидировали защитники Украины.

И даже после гибели сына во время захватнической войны против Украины россиянка не изменила свое мнение о якобы необходимости этих боевых действий. На вопрос, нужна ли эта война, она в духе российской пропаганды отметила: "Я думаю, если бы она была не нужна, ее бы, наверное, и не было. И сын был бы жив".

Ранее главы Николаевской ОВА Виталий Ким пояснил, что в начале широкомасштабного вторжения России в Украину он ожидал от граждан РФ не такой реакции, как он видит сейчас. Однако нынешнее поведение россиян показывает, что они сами хотят войны, вторжений на чужие территории, убийств и изнасилований. Поэтому Ким назвал правильными слова, каждый народ заслуживает своего правителя.

Также ранее историк объяснил, почему россияне ненавидят украинцев и как навсегда закрыть "российский вопрос". За реальным президентом РФ Владимиром Путиным стоит коллективный и повторяющийся Путин российского народа, а за мегаломанией – комплекс неполноценности, считает Ярослав Грицак.

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