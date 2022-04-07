"Им хочется крови, убийств и изнасилований": Ким объяснил, почему россияне стоят своего правителя

Ким объяснил, почему россияне стоят своего правителя / Facebook Виталий Ким

По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в начале широкомасштабного вторжения России в Украину он ожидал от граждан РФ не такой реакции, как он видит сейчас.

Однако нынешнее поведение россиян показывает, что они сами хотят войны, убийств и вторжений на чужие территории. Такое мнение Ким высказал в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

"От россиян я, если честно, ожидал большего. Что больше людей думают, что больший процент людей интеллигентны и образованны. Но у меня такое впечатление сложилось, что россяинам это тоже в кайф. То есть им хочется воевать, доказывать, что они страшные и сильные. К сожалению, я считаю, что им это тоже нужно. А Путин просто протранслировал и реализовал их желание. Недаром говорят, что каждый народ заслуживает своего правителя", – отметил глава Николаевской ОВА.

По его словам, даже по перехватах телефонных разговоров российских оккупантов понятно, что для них это нормально – убивать и насиловать людей.

"Мне после моего общения с ними, после того, что я слышу по перехватах, понятно, что, к сожалению, россияне хотят этой войны. Им этой крови на чужой территории, захватов хотелось. Как орде. Это всё в крови у них осталось. Захватить чужие территории, убить, изнасиловать и забрать чужое – это же, очевидно, у них в крови", – говорит Виталий Ким.

Напомним, по мнению Кима, война в Украине может быстро закончиться лишь в том случае, если произойдет смена власти в России. Путин сейчас пытается "прощупать" ту черту, за которую ему не позволит перейти Запад, считает глава Николаевской ОГА.

Ранее в НАТО заявили, что война в Украине, которую развязала Россия, может быть долгой и мучительной. На фоне таких предположений страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего поступать со страной-агрессором. В частности, некоторые государства настроены поддерживать контакты с лидером Кремля.

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