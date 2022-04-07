Спецназовцы ВСУ сожгли ЗРК Бук российских оккупантов

/ t.me/operativnoZSU

Вооруженные силы Украины уничтожили еще одну установку зенитно-ракетного комплекса Бука российских оккупантов.

Об удачных действиях спенцназа украинской армии идет речь в сообщении Telegram-канала Оперативный ВСУ.

"Силы специальных операций Украины уничтожили еще одну российскую пусково-зарядную установку самоходного зенитно-ракетного комплекса Бук", — говорится в сообщении.

/ t.me/operativnoZSU

ЗРК Бук — самоходный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 метров до 14—18 километров) в условиях интенсивного радиопротиводействия. В усовершенствованных моделях границы зон поражения увеличены до 45 км по дальности и до 25 км по высоте.

/ t.me/operativnoZSU

Стоимость единицы - 250 тыс. долл.

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