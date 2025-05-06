После удара Шахеда: на одном из крупнейших рынков Украины - пожар, детали

Огонь охватил торговые площадки.

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Пожар на рынке "Барабашово" / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Россияне обстреляли Харьков Шахедами

После удара РФ зафиксирован пожар на рынке "Барабашово"

Дым от пожара на рынке был виден в разных районах города

В Харькове на рынке в Киевском районе города зафиксирован пожар после удара российского беспилотника. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Пожар на одном из крупнейших рынков города зафиксирован после последнего удара вражеского беспилотника", - написал он. видео дня

Известно, что прилет БпЛА РФ состоялся по рынку "Барабашово". Он один из крупнейших в Украине и Европе. Огонь охватил торговые площадки, дым от пожара на рынке был виден в разных районах Харькова.

Взрыв, в результате которого загорелся пожар, прогремел в 05:32.

Харьковская областная прокуратура опубликовала видео последствий массированного обстрела города.

По уточненной информации, Харьков сегодня ночью получил двадцать ударов Шахедами в четырех районах города по восьми локациям.

По данным ГСЧС, горели магазины на территории рынка на площади 500 м кв. Повреждено около 90 и сгорело 20 торговых объектов.

В то же время, вице-президент "Концерна АВЭК И КО" Александр Макаренко в комментарии 24 Каналу сообщил, что в результате вражеского удара один из секторов на ТЦ "Барабашово" серьезно поврежден.

"Полностью уничтожено около 90 торговых павильонов, еще около сотни - повреждены. Сейчас на месте продолжаются работы - проводят оценку ущерба, разбор завалов, принимают меры по безопасности. Все предприниматели, которые пострадали, будут переселены в новые торговые точки", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что этот промышленно-вещевой рынок Украины имеет площадь более 75 га и занимает 14-е место в рейтинге крупнейших рынков мира. Общее количество торговых и складских мест - около 18 000.

Пожар на рынке в Харькове - видео:

Напомним, как сообщал Главред, ночью 6 мая армия РФ массированно атаковала ударными беспилотниками Харьков. Количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до 4 человек.

Также в ночь на 6 мая российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Россияне повредили ряд объектов гражданской инфраструктуры. Также разрушены частные жилые дома.

Российские войска 5 мая осуществили массированные обстрелы Белопольской и Ворожбянской общин Сумской области. В результате атак есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

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Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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