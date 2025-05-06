Харьков был под массированной атакой дронов: 20 "прилетов", есть пострадавшие

Кратко:
- В Харькове два часа гремели взрывы
- Город атаковали дроны
- Есть "прилеты" и пострадавшие
Ночью 6 мая армия РФ массированно атаковала ударными беспилотниками Харьков. За два часа в городе зафиксировано десятки попаданий в разных районах. Мэр города Игорь Терехов сообщил о двух пострадавших.
"Два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу. Под ударами находились четыре района Харькова – Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный", - написал он в Telegram.
Позже Терехов уточнил, что Харьков сегодня ночью получил двадцать ударов "Шахедами" в четырех районах города по восьми локациям.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на рассвете 20 вражеских БПЛА типа "Шахед" атаковали Харьков несколькими волнами.
"Массированная атака продолжалась более 2 часов, а на месте попаданий вспыхнули пожары. В настоящее время огнеборцы ГосЧС ликвидируют последствия вражеских ударов", - написал он в Telegram.
Обновлено. Число пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до 4 человек.
"59-летний и 44-летний мужчины также подверглись острой реакции на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Синегубов.
Как пишет Суспільне, в Харькове горит рынок Барабашово после попадания вражеского Шахеда.
Смотрите видео - В Харькове горит рынок Барабашово:
Начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко сообщил, что проводится осмотр места происшествия, изымаются обломки и фиксируются последствия попаданий. Также проводятся спасателями мероприятия по пожаротушению.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу комбинированный ракетно-дроновой удар. В результате атаки уничтожен инфраструктурный объект. Как сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
5 мая оккупанты осуществили массированные обстрелы Белопольской и Ворожбянской общин Сумской области. В результате вражеских ударов погибли трое гражданских лиц, еще семь человек получили ранения. Среди пострадавших - 16-летний подросток. Состояние двух взрослых - тяжелое, один из них находится в критическом состоянии.
Вечером 5 мая россияне массированно атаковали Одессу с применением ударных БпЛА. Сообщалось о нескольких взрывах в городе.
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