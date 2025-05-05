РФ ударила по Конотопу баллистикой и дронами: уничтожен инфраструктурный объект

Кратко:
- РФ атаковала Конотоп дронами и баллистикой
- Уничтожен инфраструктурный объект
- О жертвах и пострадавших не сообщается
В ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу комбинированный ракетно-дроновой удар. В результате атаки уничтожен инфраструктурный объект.
Как сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
"Атака была комбинированной с применением более десятка шахедов и двух баллистических ракет. Били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков. Циничные чудовища", - написал мэр Семенихин в Telegram.
По его словам, утром в городе будет работать выездной штаб по ликвидации последствий ракетно-дронового удара.
"Все, у кого жилье получило повреждения - сможете обратиться за помощью", - добавил мэр.
Как писал Главред, вечером 1 мая российские войска атаковали Запорожье, а именно - нанесли массированный удар БпЛА. Количество раненых в результате российского массированного удара дронами возросло до 28.
В ночь на 4 мая вражеские дроны массированно атаковали столицу Украины, есть пострадавшие, среди них дети. По данным спасателей, в результате атаки дронами в Киеве возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском. Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 11 человек, из которых 2 детей.
Президент Владимир Зеленский заявил, что за минувшую неделю враг применил против украинцев более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов.
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