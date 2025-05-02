Массированный налет дронов на Запорожье: количество раненых возросло до 28

Кратко:
- РФ атаковала Запорожье дронами
- Повреждена гражданская инфраструктура
- Число раненых из-за атаки выросло
Вечером 1 мая российские войска атаковали Запорожье, а именно - нанесли массированный удар БпЛА. Количество раненых в результате российского массированного удара дронами возросло до 28. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
"Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры", - написал Федоров в Telegram утром 2 мая.
Оккупационные войска нанесли по Запорожью не менее 10 ударов. Вспыхнули пожары.
По данным ГосЧС, в результате вражеской атаки повреждены многоэтажки, учебное заведение и объект инфраструктуры.
По одному адресу произошло разрушение многоэтажного жилого дома и пожар.
"Спасатели проводят поисково-спасательную операцию и локализовали пожар. Предварительно, один человек находится под завалами. Число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
По двум другим адресам спасатели погасили возгорание 5 гаражей.
Российские атаки БпЛА - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 1 мая российские оккупанты массово атаковали Украину дронами. Взрывы прогремели в Одессе, Киевской области, Сумской области, Кропивницком, Харьковской и Черкасской областях. Президент Зеленский сообщил, что 21 беспилотник атаковал Одессу, есть жертвы и пострадавшие. Всего этой ночью россияне использовали 170 дронов, более 100 из которых - "Шахеды". Зеленский подчеркнул необходимость давления на Россию для прекращения огня и переговоров.
Ночью 1 мая оккупанты пытались атаковать Киев, использовав БпЛА с кассетными боеприпасами. Взрывы прогремели в Дарницком районе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один человек был госпитализирован после атаки.
Отметим, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос считает, что российские оккупанты до 9 мая могут нанести мощный авиационно-ракетный удар по Украине, в частности, по Киеву.
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