Массированный налет дронов на Запорожье: количество раненых возросло до 28

Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры.

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Удар дронов по Запорожью 1 мая / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

РФ атаковала Запорожье дронами

Повреждена гражданская инфраструктура

Число раненых из-за атаки выросло

Вечером 1 мая российские войска атаковали Запорожье, а именно - нанесли массированный удар БпЛА. Количество раненых в результате российского массированного удара дронами возросло до 28. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры", - написал Федоров в Telegram утром 2 мая.

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Оккупационные войска нанесли по Запорожью не менее 10 ударов. Вспыхнули пожары.

По данным ГосЧС, в результате вражеской атаки повреждены многоэтажки, учебное заведение и объект инфраструктуры.

По одному адресу произошло разрушение многоэтажного жилого дома и пожар.

"Спасатели проводят поисково-спасательную операцию и локализовали пожар. Предварительно, один человек находится под завалами. Число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

По двум другим адресам спасатели погасили возгорание 5 гаражей.

Российские атаки БпЛА - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 1 мая российские оккупанты массово атаковали Украину дронами. Взрывы прогремели в Одессе, Киевской области, Сумской области, Кропивницком, Харьковской и Черкасской областях. Президент Зеленский сообщил, что 21 беспилотник атаковал Одессу, есть жертвы и пострадавшие. Всего этой ночью россияне использовали 170 дронов, более 100 из которых - "Шахеды". Зеленский подчеркнул необходимость давления на Россию для прекращения огня и переговоров.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Ночью 1 мая оккупанты пытались атаковать Киев, использовав БпЛА с кассетными боеприпасами. Взрывы прогремели в Дарницком районе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один человек был госпитализирован после атаки.

Отметим, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос считает, что российские оккупанты до 9 мая могут нанести мощный авиационно-ракетный удар по Украине, в частности, по Киеву.

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