В Киеве раздаются взрывы: РФ разбросала коварные кассетные боеприпасы, есть раненые

Доступ на потенциально опасную территорию ограничен полицией.

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Пиротехники ликвидируют последствия российской атаки БпЛА / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ГСЧС Киевщины

О чем речь:

В ночь на 1 мая агрессоры пытались атаковать Киев с помощью БпЛА

Во время атаки враг разбрасывал отсроченные кассетные боеприпасы

Взрывы от таких боеприпасов были зафиксированы в Дарницком районе, ранена женщина

В ночь на 1 мая российские войска пытались атаковать Киев. Более того, вражеские силы, вероятно, разбросали во время ночной агрессии БпЛА отсроченные кассетные боеприпасы - в Дарницком районе раздавались взрывы. Об этом в Telegram сообщил глава Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации Александр Поповцев.

"Сегодня в Дарницком районе, в микрорайоне Бортничи, были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки БпЛА. Призываю всех жителей быть максимально осторожными! По возможности - оставайтесь в безопасных местах, преимущественно в укрытиях или подвалах", - говорится в сообщении. видео дня

Мэр Киева Виталий Кличко впоследствии сообщил, что в столице госпитализировали одну пострадавшую после ночной атаки на Киев.

"Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района", - написал мэр в Telegram.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в свою очередь, сообщил об около 10 взрывах в лесопарковой зоне. Также известно о взрыве на крыше жилого дома, в результате которого частично повреждена его кровля.

"На данный момент известно об одном пострадавшем. Информация уточняется, вероятно, взрываются кассетные боеприпасы, которые россияне разбросали с БПЛА, но сказать можно точно после проведения специальной экспертизы по определению происхождения этих взрывоопасных элементов", - заявил Ткаченко в Telegram.

МВД Украины тоже подтвердило в Telegram, что в Дарницком районе Киева работают группы пиротехников ГСЧС.

"Доступ на территорию, которая является потенциально опасной для граждан, ограничен работниками полиции. Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и следовать рекомендациям спасателей и полицейских", - заявили в МВД.

Также в министерстве призвали не трогать неизвестные предметы, а в случае обнаружения таковых, сообщить на линию 101 или 102.

"Сохраняйте спокойствие. Работают профессиональные саперы", - резюмировали в МВД.

В случае, если вы обнаружили подозрительные предметы, следуйте инструкциям:

не приближайтесь к ним;

отойдите на безопасное расстояние;

немедленно вызовите полицию и спасателей по номеру 102;

точно укажите место нахождения объекта.

Атаки России на Украину - последние новости

Как писал Главред, РФ массированно ударила дронами по Одессе. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и школа.

30 апреля Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину. В результате вражеской атаки пострадали Харьковская и Днепропетровская области, в частности - областные центры.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов сделал важное заявление о массированном ракетном ударе РФ по Украине 9 мая. По его мнению, ждать ударов стоит, если украинские спецслужбы причастны к смерти генерала Москалика.

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Кто такой Виталий Кличко? Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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