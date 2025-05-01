В Киеве раздаются взрывы: РФ разбросала коварные кассетные боеприпасы, есть раненые

О чем речь:
- В ночь на 1 мая агрессоры пытались атаковать Киев с помощью БпЛА
- Во время атаки враг разбрасывал отсроченные кассетные боеприпасы
- Взрывы от таких боеприпасов были зафиксированы в Дарницком районе, ранена женщина
В ночь на 1 мая российские войска пытались атаковать Киев. Более того, вражеские силы, вероятно, разбросали во время ночной агрессии БпЛА отсроченные кассетные боеприпасы - в Дарницком районе раздавались взрывы. Об этом в Telegram сообщил глава Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации Александр Поповцев.
"Сегодня в Дарницком районе, в микрорайоне Бортничи, были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки БпЛА. Призываю всех жителей быть максимально осторожными! По возможности - оставайтесь в безопасных местах, преимущественно в укрытиях или подвалах", - говорится в сообщении.видео дня
Мэр Киева Виталий Кличко впоследствии сообщил, что в столице госпитализировали одну пострадавшую после ночной атаки на Киев.
"Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района", - написал мэр в Telegram.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в свою очередь, сообщил об около 10 взрывах в лесопарковой зоне. Также известно о взрыве на крыше жилого дома, в результате которого частично повреждена его кровля.
"На данный момент известно об одном пострадавшем. Информация уточняется, вероятно, взрываются кассетные боеприпасы, которые россияне разбросали с БПЛА, но сказать можно точно после проведения специальной экспертизы по определению происхождения этих взрывоопасных элементов", - заявил Ткаченко в Telegram.
МВД Украины тоже подтвердило в Telegram, что в Дарницком районе Киева работают группы пиротехников ГСЧС.
"Доступ на территорию, которая является потенциально опасной для граждан, ограничен работниками полиции. Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и следовать рекомендациям спасателей и полицейских", - заявили в МВД.
Также в министерстве призвали не трогать неизвестные предметы, а в случае обнаружения таковых, сообщить на линию 101 или 102.
"Сохраняйте спокойствие. Работают профессиональные саперы", - резюмировали в МВД.
В случае, если вы обнаружили подозрительные предметы, следуйте инструкциям:
- не приближайтесь к ним;
- отойдите на безопасное расстояние;
- немедленно вызовите полицию и спасателей по номеру 102;
- точно укажите место нахождения объекта.
Атаки России на Украину - последние новости
Как писал Главред, РФ массированно ударила дронами по Одессе. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и школа.
30 апреля Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину. В результате вражеской атаки пострадали Харьковская и Днепропетровская области, в частности - областные центры.
В свою очередь военный эксперт Олег Жданов сделал важное заявление о массированном ракетном ударе РФ по Украине 9 мая. По его мнению, ждать ударов стоит, если украинские спецслужбы причастны к смерти генерала Москалика.
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Кто такой Виталий Кличко?
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.
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