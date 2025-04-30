Взрывы и "прилеты" в городах-миллионниках: РФ била по Украине десятками БПЛА

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы.

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РФ била по Украине десятками дронов / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, t.me/SJTF_Odes

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ВСУ 30 апреля уничтожили 50 ударных дронов РФ

РФ атаковала Украину 108 ударными БпЛА

Силы обороны Украины 30 апреля уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.

"По состоянию на 11:30 подтверждено сбитие 50 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 22 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий)", - сообщает пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что два вражеских БпЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины.

В целом армия РФ атаковала Украину 108 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

"В ночь на 30 апреля 2025 года (с 21:30 29 апреля) противник атаковал 108 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым. Основные направления удара - Днепр и Харьков", - информируют в Воздушных силах.

/ Инфографика: Главред

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская и Днепропетровская области, в частности - областные центры.

/ t.me/kpszsu

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Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала дронами Днепропетровщину, бушевали пожары, погиб мужчина. В областном центре больше всего разрушений зафиксировали в частном секторе.

Как писал Главред, в ночь на 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами, что привело к масштабным пожарам и разрушениям.

Напомним, ранее враг в очередной раз атаковал Киевщину с помощью БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Отмечается, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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