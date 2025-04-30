Массированный ракетный удар РФ по Украине 9 мая: Жданов сделал важное заявление

Эксперт подчеркнул, что вероятность ракетного удара остается всегда.

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Вероятность ракетного удара по Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, Главред

Главное из заявления эксперта:

Массированный обстрел Украины маловероятен

Ждать ударов стоит, если украинские спецслужбы причастны к смерти генерала Москалика

Страна-агрессор Россия вряд ли устроит массированный обстрел Украины на 9 мая. Однако, вероятность ракетного удара остается. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

По его словам, если гибель генерала Москалика в Москве - это работа украинских спецслужб, то тогда мы, вероятно, можем ждать повторения массированных ударов.

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"А если это война Кремля, то нет, и это была показательная казнь в плане управления Генеральным штабом со стороны кремлевской администрации", - подчеркнул он.

Жданов также обратил внимание на то, что сделал Герасимов после гибели Москалика.

"И вы же смотрите, после гибели Москалика что сделал Герасимов? Аж бегом побежал в бункер докладывать, что у него все победы. И Курскую область он освободил, и на фронте все у него хорошо. Вон я смотрю российских военкоров, так они "наступают" там по всем фронтам. Поэтому вариантов два", - подчеркивает эксперт.

Какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

Также в ночь на 30 апреля российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.

Известно, что Силы обороны Украины 30 апреля уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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