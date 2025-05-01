Трамп хочет сделку с "другом Владимиром": почему США не нужно поражение РФ

Николай Сунгуровский объяснил, в чем стратегия Дональда Трампа.

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Почему Трамп не хочет поражения Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, kremlin.ru

Главные тезисы:

Президент США хочет заключить большую сделку

Чтобы выкачивать из РФ ресурсы, нужны санкции против РФ

Путин нащупал слабое место Трампа

Президент США Дональд Трамп не отказался от идеи заключить "большую сделку" с главой РФ Владимиром Путиным. Однако "большая сделка должна заключаться с большой фигурой", поэтому он не хочет поражения Путина. Такое мнение в интервью Главреду озвучил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Эксперт объяснил, в чем стратегия Трампа.

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"Трампу нужна Россия, из которой можно качать ресурсы и зарабатывать прибыль. Но для этого нужно избавиться от определенных политических рисков со стороны РФ, а значит - нужно держать Россию в "крепких рукавицах". Таким "крепким хозяином" для него является Путин. Именно поэтому Трамп забрасывает Путина "пряниками" в виде уступок", - сказал Сунгуровский.

По его словам, чтобы выкачивать из РФ ресурсы, Путин должен выполнять все его условия, а здесь уже нужны "кнуты" в виде санкций и других ограничений.

"Вот такая у него стратегия "великого переговорщика", великого заключателя сделок. Трамп мечтает на этой сцене сыграть главную роль. Но, не зная ни России, ни Украины, ни Китая, боюсь, что он сломает не только зубы, но и шею на этом поприще. Ведь каждый из этих игроков имеет собственные интересы, которыми никто не желает уступать. И Трамп уже начинает с этим сталкиваться", - добавил Сунгуровский.

В то же время Путин нащупал слабое место Трампа и хочет окончательно навязать ему свое мнение, мол, он хозяин. На каждое предложение Трампа он отвечает своим - с дополнительными условиями, и президент США к этому прислушивается.

"Трамп не отбросил свою идею фикс заключить "большую сделку" с "другом Владимиром". Но ведь заключать сделку с лузером - себя не уважать (…) Трамп не хочет выглядеть слабаком. Поэтому добавляет в соглашение и неприемлемые для России пункты - например, контроль над Запорожской АЭС должен перейти к США", - объяснил эксперт.

Сунгуровский считает, что перспективы у Трампа "очень неутешительные". Но проблема еще и в том, что в эту игру он затягивает и других. И это главная угроза.

"Трампу нужно постоянно доказывать... хотя, вряд ли он это поймет. Он всегда говорит, что Украина не имеет сильных карт. Но мы должны постоянно напоминать ему, что у Украины есть одна козырная карта, которую не перебьет ни одна другая. Это - несокрушимая воля украинского народа к свободе и независимости. И это доказано историей. В частности, начиная с 2022 года", - резюмировал он.

Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Мирные переговоры и санкции против России - последние новости

Как писал Главред, спецпредставитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог заявил, что американская сторона готова частично согласиться на территориальные требования Кремля в переговорах по завершению войны России и Украины. В то же время Киев якобы готов к фактическому признанию территориальных потерь.

Тем временем Россия выдвинула новые "условия" для мира. Глава МИД Сергей Лавров сказал, что Москва "требует", в частности, отказа Украины от оккупированных территорий, НАТО, а также, мол, демилитаризации и денацификации. Как утверждает Лавров, Кремль согласится остановить огонь только в обмен на отмену поставок вооружений Украине и прекращение усиления украинской армии.

Один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Сенате США, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

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Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

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