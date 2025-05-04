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Зеленский обвинил РФ в цинизме из-за ударов по Украине - детали

Марина Фурман
4 мая 2025, 11:26обновлено 4 мая, 12:19
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Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц.
удар по Киеву, Зеленский
Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Ключевые тезисы:

  • В ночь на 4 мая, враг выпустил по Украине 165 БпЛА
  • Под атакой россиян оказалось немало регионов Украины
  • Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц

В ночь на 4 мая, россияне массированно атаковали Украину ударными дронами. Только за эту неделю враг применил против украинцев более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. По его словам, такой подход врага - цинизм высочайшего уровня.

видео дня

Зеленский заявил, что этой ночью под атакой россиян оказалась столица и еще несколько регионов Украины.

"Всю ночь спасатели в Киеве тушили пожары - дома и машины - после атаки российских дронов по спальным районам. Есть, к сожалению, пострадавшие дети и взрослые. Всем оказана необходимая помощь. Был пожар в Черкассах - горело обычное общежитие. Этой ночью россияне также ударили "Шахедами" по Харьковщине, Николаевщине, Киевщине", - написал президент Украины.

Он добавил, что в ночь на 4 мая, российские оккупанты выпустили 165 БпЛА, большинство - иранские "Шахэды". Кроме того, в течение утра враг наносит удары КАБами по Донецкой и Сумской области.

"Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день", - подчеркнул Зеленский.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 4 мая, вражеские дроны массированно атаковали столицу Украины. По данным спасателей, в результате атаки дронами, в Киеве возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском. Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 11 человек, из которых 2 детей.

Этой же ночью под ударом российских дронов оказались Черкассы. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что зафиксировали пять пожаров по разным адресам. В частности, горели квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность. В результате атаки по городу пострадал один человек.

Ночью 1 мая оккупанты пытались атаковать Киев, использовав БпЛА с кассетными боеприпасами. Взрывы прогремели в Дарницком районе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один человек был госпитализирован после атаки.

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Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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