В Харькове прогремел взрыв: из-за атаки БПЛА начался пожар площадью в 1000 метров

Под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе.

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Дроны атаковал Харьков утром 14 апреля / Коллаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

Кратко:

Харьков атаковали дроны

Вспыхнул пожар площадью в 1000 метров

Утром в понедельник, 14 апреля, в Харькове раздался взрыв - над городом был зафиксирован вражеский БПЛА.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.

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"Горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара – тысяча метров", - сообщил Терехов.

Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

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Атака дронов на Одессу

Как писал Главред, вечером 13 апреля Одесса оказалась под ударом российских беспилотников-камикадзе. В городе прогремели взрывы.

После полуночи 14 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил подробности российской атаки. По его словам, из-за атаки пострадала одна из больниц. В медицинском учреждении повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали.

Кроме того, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.

Сейчас известно о 5 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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