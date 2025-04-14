В Харькове прогремел взрыв: из-за атаки БПЛА начался пожар площадью в 1000 метров

Кратко:
- Харьков атаковали дроны
- Вспыхнул пожар площадью в 1000 метров
Утром в понедельник, 14 апреля, в Харькове раздался взрыв - над городом был зафиксирован вражеский БПЛА.
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.
"Горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара – тысяча метров", - сообщил Терехов.
Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Атака дронов на Одессу
Как писал Главред, вечером 13 апреля Одесса оказалась под ударом российских беспилотников-камикадзе. В городе прогремели взрывы.
После полуночи 14 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил подробности российской атаки. По его словам, из-за атаки пострадала одна из больниц. В медицинском учреждении повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали.
Кроме того, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.
Сейчас известно о 5 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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