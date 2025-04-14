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В Харькове прогремел взрыв: из-за атаки БПЛА начался пожар площадью в 1000 метров

Анна Ярославская
14 апреля 2025, 07:06
576
Под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе.
Атака дронов, робота ПВО
Дроны атаковал Харьков утром 14 апреля / Коллаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Харьков атаковали дроны
  • Вспыхнул пожар площадью в 1000 метров

Утром в понедельник, 14 апреля, в Харькове раздался взрыв - над городом был зафиксирован вражеский БПЛА.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.

видео дня

"Горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара – тысяча метров", - сообщил Терехов.

Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

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Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атака дронов на Одессу

Как писал Главред, вечером 13 апреля Одесса оказалась под ударом российских беспилотников-камикадзе. В городе прогремели взрывы.

После полуночи 14 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил подробности российской атаки. По его словам, из-за атаки пострадала одна из больниц. В медицинском учреждении повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали.

Кроме того, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.

Сейчас известно о 5 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь.

  • Последствия атаки дронов на Одессу
    Последствия атаки дронов на Одессу Фото: t.me/truonline
  • Последствия атаки дронов на Одессу
    Последствия атаки дронов на Одессу Фото: t.me/truonline
  • Последствия атаки дронов на Одессу
    Последствия атаки дронов на Одессу Фото: t.me/truonline
  • Последствия атаки дронов на Одессу
    Последствия атаки дронов на Одессу Фото: t.me/truonline
  • Последствия атаки дронов на Одессу
    Последствия атаки дронов на Одессу Фото: t.me/truonline

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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