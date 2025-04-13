В Одессе гремят взрывы: есть раненые, "прилеты" и пожары после удара дронов РФ

Главное:
- В результате удара пострадали четыре человека
- Одесса находится под ударом российских дронов
- Россияне запустили по Украине ударные беспилотники
Мощные взрывы гремят в Одессе вечером, 13 апреля, город находится под ударом российских беспилотников-камикадзе.
О том, что Одессу атакуют вражеские дроны сообщил в Telegram мэр города Геннадий Труханов.
"В городе слышны взрывы!", - написал Труханов. При этом он призвал жителей находится в укрытиях.
При этом через несколько минут после сообщения он указал, что в Одессе снова раздались взрывы.
Отметим, что вечером 13 апреля россияне запустили по Украине ударные беспилотники, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Подробности удара РФ по Одессе
Враг атаковал Одессу ударными БпЛА, сообщил глава ОВА Олег Кипер. По предварительной информации, в результате удара пострадали четыре человека. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили, есть возгорание, написал он.
Добавим, что в Сети опубликовали кадры с последствиями удара российских БПЛА по Одессе. В частности, под удар дронов РФ попали двигавшиеся автомобили. Также есть информация о попадании в медучреждение.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что враг атаковал Киев 30 дронами. В ночь на 13 апреля страна-агрессор Россия атаковала Украину беспилотниками. Только на Киев и его окрестности летело 30 вражеских дронов.
Накануне российские оккупанты ударили по Украине дронами. Основная атака была направлена на Киев и Харьков. В Киеве в результате удара вспыхнули пожары в двух районах.
Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.
Больше новостей:
- "Нужна жесткая ответная реакция": Макрон отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу
- "Бомбят, как сумасшедшие": Трамп сделал резкое заявление об ударах РФ по Украине
- Удар по Кривому Рогу: США в ООН упрекнули РФ за нарушение обязательств
Кто такой Олег Кипер
Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред