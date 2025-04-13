В Одессе гремят взрывы: есть раненые, "прилеты" и пожары после удара дронов РФ

Вечером 13 апреля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

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РФ ударила по Одессе дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В результате удара пострадали четыре человека

Одесса находится под ударом российских дронов

Россияне запустили по Украине ударные беспилотники

Мощные взрывы гремят в Одессе вечером, 13 апреля, город находится под ударом российских беспилотников-камикадзе.

О том, что Одессу атакуют вражеские дроны сообщил в Telegram мэр города Геннадий Труханов.

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"В городе слышны взрывы!", - написал Труханов. При этом он призвал жителей находится в укрытиях.

При этом через несколько минут после сообщения он указал, что в Одессе снова раздались взрывы.

Отметим, что вечером 13 апреля россияне запустили по Украине ударные беспилотники, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

/ Инфографика: Главред

Подробности удара РФ по Одессе

Враг атаковал Одессу ударными БпЛА, сообщил глава ОВА Олег Кипер. По предварительной информации, в результате удара пострадали четыре человека. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили, есть возгорание, написал он.

Добавим, что в Сети опубликовали кадры с последствиями удара российских БПЛА по Одессе. В частности, под удар дронов РФ попали двигавшиеся автомобили. Также есть информация о попадании в медучреждение.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что враг атаковал Киев 30 дронами. В ночь на 13 апреля страна-агрессор Россия атаковала Украину беспилотниками. Только на Киев и его окрестности летело 30 вражеских дронов.

Накануне российские оккупанты ударили по Украине дронами. Основная атака была направлена на Киев и Харьков. В Киеве в результате удара вспыхнули пожары в двух районах.

Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.

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Кто такой Олег Кипер Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

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