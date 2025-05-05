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Украина готовит "сюрприз" для Путина на 9 мая - почему парад не станет целью удара

Юрий Берендий
5 мая 2025, 16:10
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Парад 9 мая в Москве может стать целью удара, ведь у Украины есть возможности, чтобы достать до столицы РФ, но эксперты указывают на важный нюанс.
Украина готовит 'сюрприз' для Путина на 9 мая - почему парад не станет целью удара
Украина готовит сюрприз для Путина на 9 мая - чего ждать Москве Колаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Лидеры каких стран будут на параде 9 мая в России
  • Какой сюрприз Украина может готовить для Путина на 9 мая
  • Почему Украина не будет бить по параду в Москве - объяснение эксперта

9 мая - символическая дата для российской пропаганды, которая традиционно сопровождается масштабным парадом в центре Москвы. В этом году подготовка к нему происходит в условиях повышенного напряжения на фоне угрозы ударов дронов. Президент Владимир Зеленский прямо заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые планируют принять участие в мероприятиях в Москве.

Главред собрал главное, что стоит знать об угрозе ударов по Москве 9 мая.

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Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров в Москве 9 мая

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных делегаций во время их визитов в Москву на парад 9 мая, поскольку не контролирует ситуацию в РФ. Он подчеркнул, что Россия способна сама организовать провокации, в частности поджоги или взрывы, а потом обвинить в этом Украину, передает Интерфакс-Украина.

"Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем.

Зеленский отметил, что неизвестно, какие именно действия может совершить Россия в эти дни.

"Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения (безопасности - ред.) посещать РФ. А если вы это делаете - не спрашивайте нас. Это ваше личное решение", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, Украина демонстрирует уважение к Китаю и другим государствам, которые пытаются сохранять нейтралитет или имеют исторические связи с РФ. В то же время, по словам президента, иностранные партнеры часто обращаются к Украине с просьбой обеспечить спокойствие во время их поездок в Россию, и Киев относится к этому с пониманием и дипломатической взвешенностью.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

"Украина точно не несет никакой ответственности за то, что происходит сегодня в России. Это факт. Мы несем ответственность, когда мы находимся здесь. Тем более, что я уверен, что такой же дипломатией занимаются другие страны с россиянами, когда они приезжают к нам, и как показывает опыт, у нас бывало много разных лидеров, и во время их визитов были разного формата удары, штурмы, запугивания", - добавил Зеленский.

Как в России отреагировали на угрозы во время празднования 9 мая

В России резко отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала слова Зеленского "классической угрозой террориста международного масштаба" и заявила, что отказ от перемирия является якобы "прямой угрозой" лидерам стран, которые планируют посетить Москву 9 мая.

В свою очередь заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев также перешел к агрессивной риторике, заявив, что "в случае реальной провокации на День победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая".

Лидеры каких стран будут на параде 9 мая в России

Подтвердили участие:

  • Си Цзиньпин (Китай)
  • Роберт Фицо (Словакия)
  • Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилия)
  • Касым-Жомарт Токаев (Казахстан)
  • Эмомали Рахмон (Таджикистан)
  • Никол Пашинян (Армения)
  • Шавкат Мирзиёев (Узбекистан)
  • Садыр Жапаров (Кыргызстан)
  • Александр Лукашенко (непризнанный рядом стран "президент" Беларуси)
  • ИльхамАлиев (Азербайджан)
  • Сердар Бердымухамедов (Туркменистан)
  • Махмуд Аббас (Палестина)
  • Николас Мадуро (Венесуэла, непризнанный частью мира)
  • Мигель Диас-Канель (Куба)
  • Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо)
  • Бадра Гунба (Абхазия, самопровозглашенная республика)
  • Милорад Додик (президент Республики Сербской в Боснии)

Под вопросом:

  • Александр Вучич (президент Сербии) - визит не подтвержден из-за проблем со здоровьем.

Может ли Украина ударить по параду в Москве 9 мая

Секретарь парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина имеет техническую возможность нанести удар дронами по параду в Москве 9 мая.

"Я думаю, что россияне 100% стянуть все ПВО из России, которое только есть, для того, чтобы прикрыть Красную площадь", - подчеркнул он во время эфира на Радио NV.

Он подчеркнул, что за последний период Украина существенно укрепила способности в производстве дальнобойных средств поражения.

По его словам, все будет сосредоточено на Красной площади, а учитывая нынешние возможности Украины, спланировать подобную операцию - это вопрос желания, а не больших трудностей.

Какой сюрприз Украина может готовить для Путина на 9 мая

В интервью Главреду глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что Путин прекрасно осознает - ему нечем похвастаться, тогда как Вооруженные силы Украины ведут успешные контратаки на многих участках фронта.

По мнению эксперта, российский диктатор и военный преступник также понимает, что командующий ВСУ Александр Сырский может подготовить целенаправленную наступательную операцию именно к 9 мая - дате, когда Кремль традиционно проводит масштабные мероприятия. Такие действия ВСУ могут повлечь существенные потери, что уже наблюдается на передовой.

Александр Сырский
Александр Сырский / Инфографика: Главред

"Более того, стоит понимать, что контингент там специфический. То, что для нас является нормой - постоянное несение боевого дежурства и высокая личная ответственность украинского бойца, - для российского бойца выглядит иначе. Уровень сознания у украинских военных и у российских - на разных ступенях. Как бы там ни было, но качество бойцов существенно отличается. И вполне возможно, что во время этих "празднований" 9 мая, никто особо не будет отказываться от алкоголя или гулянок - например, в ресторанах Донецка", - указывает аналитик.

Кузан добавил, что если украинская разведка получит информацию о скоплении российских сил для празднований или парадов, она способна оперативно передать координаты для ударов. Поэтому украинское командование может уже иметь соответствующие планы.

Еще один потенциально критический для РФ сценарий, по словам Кузана, - это если Путину удастся привлечь на парад 9 мая некоторых мировых лидеров (что, скорее всего, будет следствием дипломатического давления, а не искреннего желания). В таком случае удар украинских беспилотников по Москве или ее окрестностям может иметь громкий международный резонанс.

Почему Украина не будет бить по параду в Москве - объяснение эксперта

Российское руководство, включая Путина, серьезно обеспокоено возможными атаками Украины на Москву 9 мая. Красная площадь является потенциальной легитимной целью, ведь именно там сосредоточена военная техника и большое количество оккупантов. В то же время ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и нынешний директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV выразил сомнение относительно вероятности удара по параду в Москве в этот день.

Украина готовит 'сюрприз' для Путина на 9 мая - почему парад не станет целью удара
Си Цзиньпин и Путин / Фото: скриншот из видео

В этом контекст он также напомнил, что лидер Китая Си Цзиньпин официально подтвердил свой государственный визит в Россию и планирует присутствовать на военном параде 9 мая.

"Боюсь, что в этом случае один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать вся ПВО РФ. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду", - подчеркнул Дикий.

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