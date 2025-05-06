13 остановок сердца: умерла 11-летняя звезда сериалов Netflix

Девочка пожаловалась на сильную головную боль и была экстренно доставлена в больницу.

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Умерла актриса Нетфликс - Миллена Брандао из Бразилии / Коллаж Главред, фото Instagram/millenamboficial

Кратко:

Что случилось с Милленой Брандао

Что сказали в больнице

Девочка-актриса, звезда популярного стримингового сервиса, трагически скончалась после перенесенных множественных сердечных приступов, подтвердила ее мать.

Как пишет The Daily Mail, 11-летняя Миллена Брандао в прошлую среду почувствовала себя плохо и из-за сильных головных болей была доставлена ​​в больницу Granjaú General Hospital в Сан-Паулу, Бразилия, где она скончалась в пятницу.

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Умерла бразильская актриса в возрасте 11 лет / Фото Instagram/millenamboficial

По словам ее врача, у Брандао, которая снималась в сериале Netflix "Синтония", в период со среды по четверг произошло 13 остановок сердца.

Официальная причина смерти Брандао по состоянию на понедельник все еще неизвестна.

Умерла бразильская актриса в возрасте 11 лет / Фото Instagram/millenamboficial

"Врачи до сих пор не сказали, что на самом деле случилось с моей дочерью и что ее убило", — рассказала мать Брандао, Тейс Брандао, бразильскому новостному изданию G1.

Миллена Брандао испытывала головные боли, боль в ноге, сонливость, потерю аппетита и теряла сознание с 24 апреля.

Умерла бразильская актриса в возрасте 11 лет / Фото Instagram/millenamboficial

За это время она посетила городской центр неотложной помощи и две государственные больницы Сан-Паулу.

Сначала врачи считали, что у молодой модели лихорадка денге, но затем дополнительные анализы выявили опухоль мозга.

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