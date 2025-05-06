13 остановок сердца: умерла 11-летняя звезда сериалов Netflix

Кратко:
- Что случилось с Милленой Брандао
- Что сказали в больнице
Девочка-актриса, звезда популярного стримингового сервиса, трагически скончалась после перенесенных множественных сердечных приступов, подтвердила ее мать.
Как пишет The Daily Mail, 11-летняя Миллена Брандао в прошлую среду почувствовала себя плохо и из-за сильных головных болей была доставлена в больницу Granjaú General Hospital в Сан-Паулу, Бразилия, где она скончалась в пятницу.
По словам ее врача, у Брандао, которая снималась в сериале Netflix "Синтония", в период со среды по четверг произошло 13 остановок сердца.
Официальная причина смерти Брандао по состоянию на понедельник все еще неизвестна.
"Врачи до сих пор не сказали, что на самом деле случилось с моей дочерью и что ее убило", — рассказала мать Брандао, Тейс Брандао, бразильскому новостному изданию G1.
Миллена Брандао испытывала головные боли, боль в ноге, сонливость, потерю аппетита и теряла сознание с 24 апреля.
За это время она посетила городской центр неотложной помощи и две государственные больницы Сан-Паулу.
Сначала врачи считали, что у молодой модели лихорадка денге, но затем дополнительные анализы выявили опухоль мозга.
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