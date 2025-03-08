Грызуны: что случилось с парой голливудских актеров, найденных мертвыми

Первой умерла жена актера, а тот, скорее всего, не понял, что она мертва.

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Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Что стало причиной смерти пары

Как получилось так, что их обоих нашли мертвыми

Эксперты установили причину смерти легендарного голливудского актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракава, которе были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе.

Как пишет таблоид Page Six, шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил на пресс-конференции в пятницу, что Джин Хэкмен, вероятно, был наедине со своей покойной женой Бетси Аракавой в течение семи дней, прежде чем он умер.

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Главный судмедэксперт Нью-Мексико доктор Хизер Джаррелл заявила, что причиной смерти Хэкмена стали гипертония и атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание, но также отметила "свидетельства прогрессирующей болезни Альцгеймера" как существенный способствующий фактор.

Учитывая психическое состояние Хэкмена, доктор Джаррелл заявил на пресс-конференции, что "вполне возможно", что актер не знал о смерти своей жены.

Вскрытие также показало, что в желудке звезды "В тылу врага" не было еды, то есть он не ел в последнее время перед смертью.

Доктор Джарелл отметил, что причиной смерти Аракавы стал хантавирусный легочный синдром (ХЛС), редкий вирус, передающийся грызунами. Смерть наступила естественно.

Во время пресс-конференции должностные лица подтвердили, что обнаружили признаки проникновения грызунов на территорию, что могло привести к распространению хантавируса на Аракаву. Тест Хэкмана на вирус оказался отрицательным.

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Ранее Главред писал о том, что легендарная голливудская звезда Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе. Пара, которая была жената с 1991 года, была найдена вместе со своей собакой в ​​среду утром. Местные СМИ сообщили, что не подозревают никакого преступления.

Напомним, в Кривом Роге погиб молодой танцор Владимир Пименов из-за вражеской атаки на город 22 февраля. Владимир увлекался украинскими народными танцами. Известно, что 22-летний Пименов успел принять участие в съемках концерта "Дизель шоу" в столичном Дворце "Украина", где исполнял роль казака.

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