Муж путинистки Валерии публично осудил нападение РФ на Украину: "Остановиться"

Вы узнаете:
- Иосиф Пригожин высказался о погибшем зяте
- Что он думает о войне в Украине
Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, начал менять свою позицию на счет войны.
Как заявил Пригожин росСМИ, Пригожин желает, чтобы наступил мир и поддерживает заявление Дональда Трампа прекратить огонь, хотя диктатор Владимир Путин против этого.
Также путинист разочарован в политиках России.
"Мне кажется, что Трамп правильные вещи говорит. Надо остановиться и начать договариваться. А как иначе? Понимаете, пока пули летают как в одну, так и другую сторону, пока гибнут люди, договариваться нет смысла", – высказался продюсер.
Пригожин подчеркнул, что его зять погиб на войне с Украиной.
"У меня погиб зять. Мой внук остался без отца. Хочу сказать, что он пошел добровольцем, никто его не заставлял. Я пытался его отговорить, но ведь он взрослый мужчина, ему 28 лет. Он меня не послушал. Ушел и больше не вернулся", – добавил любитель диктатора Путина.
Напомним, ранее Иосиф Пригожин выступал за аннексию украинского Крыма Россией, а также критиковал российских артистов, которые осудили нападение РФ на Украину.
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Иосиф Пригожин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.
А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.
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Кто такой Иосиф Пригожин?
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
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