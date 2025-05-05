Как спасти урожай помидоров: убойное средство гарантирует 100%-ный результат

Главное:
- Если вы заметили признаки болезни на листьях, важно действовать без промедления
- Известен эффективный метод народной защиты от фитофтороза
Фитофтороз способен в кратчайшие сроки погубить урожай томатов. Чтобы уберечь растения от этого опасного грибка, можно воспользоваться проверенным домашним средством, не прибегая к покупке дорогостоящих фунгицидов.
Если вы заметили признаки болезни на листьях, важно действовать без промедления, пишет издание На пенсии.
К счастью, эффективный раствор против фитофторы можно приготовить из простых и доступных ингредиентов, которые наверняка найдутся в каждом доме.
Известен эффективный метод народной защиты от фитофтороза, который отличается простотой и хорошими результатами. Для приготовления средства вам понадобится:
- 100 г сухой горчицы,
- 100 г пищевой соды,
- 100 г хозяйственного мыла (жидкого или натертого твердого),
- ведро тёплой воды.
Все компоненты смешиваются и оставляются настаиваться в течение одного часа.
Готовым раствором необходимо обрабатывать кусты томатов в утренние или вечерние часы. Применять средство можно как в период цветения, так и после завязывания плодов. Опрыскивание проводят через день в течение недели.
Смотрите видео - фитофтороз не проблема
Фитофтороз — грибковая болезнь пасленовых растений, наиболее масштабно поражающая картофель, говорится в материале YouTube-канала Garden Club. Заражение распространяется на томаты, перец, баклажаны, другие пасленовые культуры и даже сорняки.
Эксперты рассказали, как бороться с фитофторозом на ранних и поздних сроках. Садоводам дали 7 полезных советов, которые помогут каждому преодолеть эпидемию.
Специалисты посоветовали как, когда и чем обрабатывать, чтобы фитофтороз для был не проблемой, а просто небольшим препятствием к получению хорошего урожая томатов, картофеля и других овощей.
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