"Позорит украинскую нацию": известная актриса "разнесла" беглеца Потапа

Виталина Библив не понимает поступок Потапа.

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Потап - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

Виталина Библив рассказала, как относится к Потапу

Что она о нем думает

Украинская известная актриса Виталина Библив высказала свое мнение об украинском рэпере Потапе, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

В интервью РБК-Украина актриса отметила, что осуждает мужчин, которые покинули Украину после 24 февраля 2022 года.

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"Конечно, никогда нельзя судить о человеке, если ты не пройдешь путь в его тапочках. Например, Потапа я осуждаю, потому что мне кажется, что он больше пользы принес бы здесь. Чем сейчас то, чем он занимается, еще плюс и позорит украинскую нацию, культуру. Таких людей я осуждаю", – сказала Библив.

Потапа открыл ресторан в Испании / фото: скрин tiktok.com, Потап

Также Виталина отметила, что не каждый мужчина в состоянии защищать Украину на фронте.

Потап верит в свой успех за границей / фото: instagram.com, Потап

"Для этого нужна смелость. Если человек не видит в себе этой возможности и силы, то он и здесь будет всех накручивать, и там от него толку никакого не будет. Поэтому здесь 50 на 50", – добавила знаменитость.

Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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