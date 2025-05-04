"Кроме ветра и темноты нет ничего": Библив призналась, почему одобряет бронь артистов

Звезда "Будиночку на щастя" поделилась своим видением широко обсуждаемого вопроса.

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Виталина Библив высказалась про мобилизацию артистов / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vitalina.bibliv

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Актриса поддерживает бронирование артистов

Библив рассказала, почему так важно сохранять баланс в мобилизации

Бронирование артистов в условиях полномасштабной войны вызывает в обществе бурные дебаты. Украинская актриса Виталина Библив бронь поддерживает - она отмечает, что культура и развлечения были во время предыдущих войн, и должны сохраняться сейчас.

"Конечно я это поддерживаю, как и бронирование врачей и учителей, потому что жизнь идет, она не стоит на месте. И во время каждых войн были нужны три профессии: проститутки, парикмахеры и артисты. Потому что людям нужно хотя бы на 2-3 часа забываться, чтобы не впасть в тотальную депрессию и не превратиться в людей из какого-то сериала, где кроме ветра и темноты нет ничего. Поэтому для меня это абсолютно нормально", - говорит артистка в беседе с РБК-Украина.

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При этом звезда отмечает, что в вопросах мобилизации и брони необходимо сохранять здоровый баланс. Как рассказывает Библив, сегодня в каждом украинском театре есть те, кто ушел защищать нашу страну от оккупанта. Но бывают и крайности - их-то и следует избегать.

"В каждом театре есть люди, которые воюют. Это же не то, что мы всех забронировали и никого не отдаем. Есть люди, которые воюют, есть люди, которые сознательно на это пошли, есть, которых призвали. Это же не то, что мы прячемся. Но если, например, позабирать сейчас, как в Черниговском театре, забрали всех мужчин и все, театр закрыли. Люди потеряли работу, и не только актеры. Поэтому это должно быть сбалансировано", - размышляет Виталина Библив.

Виталина Библив высказалась про мобилизацию артистов / facebook.com/vitalina.bibliv

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Кто такая Виталина Библив? Виталина Библив — украинская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница Национальной премии "Золотая юла" (2019), заслуженная артистка Украины (2020).

В 2009 году была названной одной из 20 лучших актрис Украины. Преподаёт в Киевском колледже культуры и искусств. Живёт и работает в Киеве.

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