Беглец Влад Яма показался с Натальей Могилевской - детали

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- Влад Яма показал фото с Натальей Могилевской
- Причина публикации
Украинский хореограф Влад Яма, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, поздравил с Международным днем танца.
На своей странице в соцсетях Яма опубликовал архивный снимок с певицей Натальей Могилевской. Напомним, хореограф и певица ранее вместе принимали участие в шоу "Танцы со звездами".
На фото танцор был одет героем из фильма "Маска", а певица была на паркете в ярком красном платье для танцев и с эффектным украшением на голове.
"Международный день танца", - написал Влад.
Подписчики танцора высказали свое мнение о танце артистов и написали множество комментариев.
"Мне было 9 лет, когда вы впервые вышли на паркет с Натальей Могилевской… Как быстро проходит время, как песок сквозь пальцы";
"Легендарное фото";
"Это невероятное исполнение – Наталья Могилевская и Влад Яма!" - отметили поклонники.
Отметим, Влад Яма, похоже, не планирует возвращаться из США в родную страну и частенько попадает в разные скандалы за границей. Беглец использует русский язык и даже шутил над украинцами в день одного из массированных обстрелов Украины со стороны террористической России.
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Влад Яма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
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Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
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