"Мне так больно": остановилось сердце легендарного военного "Француза"

Даниэль Ковальчук с 2014-го года защищал Украину. Он пережил ракетную атаку, но сердце не выдержало в Киеве.

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Остановилось сердце легендарного военного Даниэля "Француза" Ковальчука / Коллаж: Главред, фото: instagram/francuz8.0, instagram/anaastaaasiiaaaa

Что известно:

Остановилось сердце украинского военного "Француза"

Даниэль Ковальчук служил в полку "Азов"

"Француз" создал собственное подразделение

Вечером 3 мая остановилось сердце украинского военнослужащего Даниэля Ковальчука с позывным "Француз". Ему было всего 29 лет. Он служил в полку "Азов", после чего стал одним из основателей подразделения "Morana team" 47-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает издание Грунт.

Даниэль Ковальчук был активным участником фанатской трибуны "Динамо". Он присоединился к ней в 2012 году, а уже с началом АТО в 2014 году вступил в ряды 3-й роты 2-го батальона полка "Азов". "Француз" участвовал в Широкинской операции.

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Впоследствии Даниэль уволился со службы и стал специалистом в практической стрельбе из пистолета. В 2019 году он начал проект Civil Safety Academy, научив сотни людей работать с оружием. В 2020 году он открыл большой тир на левом берегу Киева. Это был совместный проект с уже покойным воином ВСУ Максимом "Регбистом" Яловцовым, который погиб на фронте осенью 2022 года.

24 февраля 2022 года, когда все проснулись от мощных взрывов и сообщений о начале войны, "Француз" и "Регбист" создали добровольческое подразделение на базе тира. Это подразделение принимало активное участие в обороне Киева.

20 марта того же года Даниэль Ковальчук оказался в эпицентре ракетного удара по столичному ТРЦ "Ретровиль". Он выжил, но получил очень тяжелые ранения.

"Француз" создал собственное подразделение

"Француз" прошел реабилитацию и менее чем за год создал собственное подразделение "Morana team" 47-й ОМБр. Это подразделение специализировалось на FPV-дронах. Операторы эффективно поражали вражеские цели на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Он прошел штурмы 2015-го, пережил ракету 2022-го, воевал в 2023-2025 годах, обошел многочисленные дроны и снаряды, а его сердце перестало биться в Киеве 3-го мая. Это стало ударом для всего футбольного сообщества. Даниэль был образцом профессионала, примером настоящего друга, выделялся своей идейностью и искренностью. ФК "Динамо" (Киев) выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная слава и память павшему Герою", - говорится в заявлении клуба "Динамо".

Даниэль "Француз" Ковальчук / фото: instagram/ francuz8.0

Военный с позывным "Кидур", который лично знал "Француза", считает его исторической личностью.

"Светлый, порядочный и надежный человек, к сожалению, ушел из жизни. Нам очень обидно и больно! Соболезнуем родным и близким! Даниэль Ковальчук "Француз" прошел очень насыщенный боевой путь в своей жизни, множество ужасных ситуаций. Настоящий Воин с несокрушимым духом! Пример для молодежи и взрослых. Историческое имя, исторический позывной!" - написал он.

Даниэль "Француз" Ковальчук / фото: instagram/ francuz8.0

Эмоциональный пост возлюбленной "Француза"

Анастасия, возлюбленная Даниэля, опубликовала эмоциональный пост на своей странице в Instagram. Она до сих пор не может поверить в то, что ее любимого "Даси" уже нет, а душа разрывается от боли.

"Дась, где ты сейчас? Как ты? Я не могу даже спросить ... Я, родные, близкие и Дася все эти дни чувствовали что-то, а потом все как страшный пазл сложилось ...Оборвалась жизнь того, кто горел тем, чтобы не просто существовать, а сделать этот мир лучше, кто постоянно создавал что-то новое, объединял людей и зажигал сердца - Civil Safety, CSA, Morana, Даня писал стихи, песни, книгу, он так хотел жить и в то же время, его переполняло горе за павших товарищей, боль, что он выжил, а они ушли...", - написала Анастасия.

Даниэль "Француз" Ковальчук со своей любимой / фото: instagram/anaastaaasiiaaaa

Женщина всегда верила в то, что все препятствия они обязательно преодолеют. Анастасия и Даниэль были счастливы вместе, хотя было трудно находиться на расстоянии.

"Но мы держались вместе, знали, что есть друг у друга даже на расстоянии. Но все не навсегда в этом мире ... Мне так больно осознавать это каждый раз ... С каждым ранением Дани или потрясением в жизни, происходило так, что мне важно было быть рядом с теми, кто рядом ... Даня наоборот всю свою жизнь своим примером давал вдохновение громко заявлять о важном, смело бороться, идя в страх. Он любил свою маму, сестру Анюту и брата Васю, он любил меня, он все мог отдать за друзей и собратьев. Так много уже сделал, однако, ему не хватило времени на те задумки, которые начинал уже реализовывать...", - пишет женщина.

Она отметила, что информация о похоронах "Француза" появится во вторник, 6 мая.

Даниэль "Француз" Ковальчук / фото: instagram/prekrasnyichelovek

Что говорил "Француз"

Даниэль Ковальчук верил, что эта война обязательно закончится, но сейчас именно она формирует новое мировоззрение на жизнь.

"Этот ужас все же когда-то закончится. Те, кто его переживут вернутся к прошлой жизни с ощущением собственного героизма и справедливым желанием быть уважаемым в обществе. Война - это место, где все просто и все настоящее. Такая атмосфера формирует новое мировоззрение на человеческие качества и принципы жизни, этот формат обыденности меняет тебя, но, к сожалению, не меняет тех, кто остался за бортом главных событий", - писал "Француз" в своем Instagram.

Погибшие украинские защитники - последние новости

Как сообщал Главред, на F-16 во время выполнения боевого задания погиб Павел Иванов. Ему было всего 26 лет.

Редактор новостей сайта TSN.ua, Дмитрий Бендиков, погиб 18 марта на передовой. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде и отдал свою жизнь, выполняя боевое задание на Луганщине, откуда был родом.

Кроме этого, также сообщалось, что на фронте погиб президент футбольного клуба. Жизнь героя оборвалась 12 января в поселке Ямполь Донецкой области.

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