Их жизнь оборвалась мгновенно: в Павлограде погибли дочь и отец

Российский "Шахед" попал в дом, где была семья шахтера Алексея Хлебца.

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В Павлограде погибли 15-летняя девочка и ее отец / Коллаж: Главред, фото: facebook / Их убила Россия

Что известно:

РФ атаковала Павлоград ударными беспилотниками

В результате атаки погибли дочь и отец

Российские оккупанты атаковали Павлоград ударными беспилотниками. "Шахед" попал прямо по многоквартирному дому. В результате атаки сразу погибли отец и его дочь. Об этом сообщается на странице в Facebook "Их убила Россия".

Российский дрон убил 15-летнюю Валерию Хлебец и ее папу Алексея. Мама девочки была тяжело травмирована. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

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Семья Хлебец - переселенцы. Они убегали от вражеских солдат, но российский дрон попал в их дом.

В ДТЭК отметили, что Алексей Хлебец был шахтером-комбайнером из Шахтоуправления им. Героев Космоса. Жизнь Алексея и его дочери оборвалась мгновенно.

"Это большая потеря для нашей компании и во всем шахтерском сообществе. Искренние соболезнования коллегам, друзьям и всей семье Алексея. Никогда не забудем и не простим", - написали в ДТЭК.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, 24 апреля армия РФ нанесла массированный удар по Киеву и Харькову.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ нанесла удар по Украине примерно 70 ракетами, в том числе баллистическими, а также использовала около 150 ударных беспилотников.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что было сбито 112 воздушных целей: 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23; 31 крылатую ракету Х-101; 6 крылатых ракет "Калибр"; 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69; 64 ударные БпЛА Shahed. Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряно (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

Утром 25 апреля стало известно, что в Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте атаки по жилому дому. Погибли 12 человек, 87 пострадали.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Проводится разбор поврежденных строительных конструкций.

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