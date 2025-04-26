Их жизнь оборвалась мгновенно: в Павлограде погибли дочь и отец

Что известно:
- РФ атаковала Павлоград ударными беспилотниками
- В результате атаки погибли дочь и отец
Российские оккупанты атаковали Павлоград ударными беспилотниками. "Шахед" попал прямо по многоквартирному дому. В результате атаки сразу погибли отец и его дочь. Об этом сообщается на странице в Facebook "Их убила Россия".
Российский дрон убил 15-летнюю Валерию Хлебец и ее папу Алексея. Мама девочки была тяжело травмирована. Сейчас врачи борются за ее жизнь.
Семья Хлебец - переселенцы. Они убегали от вражеских солдат, но российский дрон попал в их дом.
В ДТЭК отметили, что Алексей Хлебец был шахтером-комбайнером из Шахтоуправления им. Героев Космоса. Жизнь Алексея и его дочери оборвалась мгновенно.
"Это большая потеря для нашей компании и во всем шахтерском сообществе. Искренние соболезнования коллегам, друзьям и всей семье Алексея. Никогда не забудем и не простим", - написали в ДТЭК.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, 24 апреля армия РФ нанесла массированный удар по Киеву и Харькову.
Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ нанесла удар по Украине примерно 70 ракетами, в том числе баллистическими, а также использовала около 150 ударных беспилотников.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что было сбито 112 воздушных целей: 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23; 31 крылатую ракету Х-101; 6 крылатых ракет "Калибр"; 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69; 64 ударные БпЛА Shahed. Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряно (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.
Утром 25 апреля стало известно, что в Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте атаки по жилому дому. Погибли 12 человек, 87 пострадали.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Проводится разбор поврежденных строительных конструкций.
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