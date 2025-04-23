Одесса в огне, гремят мощные взрывы: город атаковал "рой" беспилотников

В результате массированной атаки в городе начались сильные пожары.

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Одесса под массированной атакой "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками

В результате атаки поднялись пожары

Российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели жесткие взрывы. Это подтвердил мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышны взрывы!" - написал он. видео дня

Уже известно, что в городе было несколько "прилетов". "Шахэды" летели один за другим. Несколько дронов ударили в одно и то же место.

В результате массированной атаки в городе начались жесткие пожары. По кадрам, которые разлетелись в Сети, видно, что ударные беспилотники падали прямо возле жилых домов.

Смотрите видео с последствиями ударов по Одессе:

Одесса под массированной атакой "Шахедов" / фото: скриншот

Местные Telegram-каналы сообщают о том, что в результате атаки загорелся частный дом.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что под вражескими ударами была гражданская инфраструктура пригорода Одессы.

"В результате удара вспыхнул ряд пожаров. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

В результате атаки пострадали по меньшей мере два человека. Им оказывают всю необходимую помощь.

Удар по Одессе 21 апреля - последние новости

Как писал Главред, поздно вечером 21 апреля российские оккупанты запустили по Одессе большое количество ударных дронов типа Shahed. В городе прогремели мощные взрывы, враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе.

Перед взрывами в Одессе фиксировалось движение дронов-камикадзе врага в сторону города. Мониторинговые каналы предупреждали, что к Одессе с моря подлетают 26 ударных дронов. Труханов призвал жителей города находиться в безопасных местах.

Отметим, в ночь на 21 апреля российская оккупационная армия завершила так называемое "пасхальное перемирие" и устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Взрывы прогремели в ряде городов.

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