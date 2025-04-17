Все горит, очень много пострадавших: как выглядит Днепр после массированной атаки

В результате российской атаки сильно возросло количество пострадавших в Днепре.

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Массированная атака на Днепр / Коллаж: Главред, фото: Борис Филатов, Суспільне

Что известно:

РФ атаковала Днепр "Шахедами"

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие

Во многих домах выбиты окна, горят машины

Российские оккупанты атаковали Днепр большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". В результате атаки во многих местах поднялись пожары. Об этом рассказал мэр города Борис Филатов.

Россияне повредили минимум 15 домов. Также были повреждены студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия.

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"Обследование будут продолжаться до утра. Особенно в частной застройке", - написал Филатов.

Количество пострадавших возросло до 28-ми. Среди них четверо детей.

"Спасибо всем, кто в эту тяжелую ночь рядом с людьми. Искренние соболезнования семьям погибших", - добавил он.

В Сети появились кадры с последствиями ударов по городу. В городе прозвучало много взрывов в разных местах.

Массированная атака на Днепр 16 апреля / фото: Telegram

Взрывы прогремели в нескольких районах города. В зданиях выбиты окна, сгорели автомобили.

Смотрите видео с последствиями атаки на Днепр:

Массированная атака на Днепр / фото: скриншот

Некоторые "Шахеды" попали прямо возле жилых домов, там поднялись сильные пожары. На момент атаки некоторые люди были на улице, помощь оказывали людям даже в автомобилях.

Смотрите видео с последствиями атаки на Днепр:

Массированная атака на Днепр / фото: скриншот

Атаки Украины российскими дронами - последние новости

Ранее, в ночь на 16 апреля российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. В результате атаки три человека пострадали.

Накануне, в ночь на 15 апреля, противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" / KN-23 и 52 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Напомним, Главред писал, что 14 апреля в Харькове прогремел взрыв - над городом был зафиксирован вражеский БПЛА. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.

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