'Прилеты' в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов и ракет

ВСУ подтвердили поражение 26 ударных БпЛА типа Shahed.

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РФ наносит удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: В/Ч 3017 НГУ, ua.depositphotos.com

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ВСУ сбили 26 вражеских БпЛА минувшей ночью

Противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23

Силы обороны Украины сбили 26 вражеских БпЛА минувшей ночью, 19 беспилотников-имитаторов не достигли своих целей, сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 15 апреля (с 19.30 14 апреля) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и 52-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении в Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Сообщается, что по состоянию на 12.00 подтверждено поражение 26 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 19 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

/ Инфографика: Главред

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате вражеской атаки пострадали Сумская и Донецкая области.

/ ВС ВСУ

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Ранее сообщалось о том, что враг атаковал Киев 30 дронами. В ночь на 13 апреля страна-агрессор Россия атаковала Украину беспилотниками. Только на Киев и его окрестности летело 30 вражеских дронов.

Накануне российские оккупанты ударили по Украине дронами. Основная атака была направлена на Киев и Харьков. В Киеве в результате удара вспыхнули пожары в двух районах.

Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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