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РФ запустила три Искандера в Страстную пятницу: новые подробности атаки РФ на Харьков

Анна Ярославская
18 апреля 2025, 10:20
139
Погиб 79-летний мужчина, находившийся в своей квартире во время обстрела. Ранения и острый шок получили более 70 человек. Среди пострадавших есть дети.
Ракетный удар по Харькову
Ракетный удар по Харькову забрал жизнь одного человека / Коллаж: Главред, фото: t.me/prokuratura_kharkiv, t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • Для удара оккупанты использовали три Искандера
  • "Прилеты" зафиксированы по жилому кварталу
  • Один человек погиб, еще 74 - пострадали

Утром 18 апреля российская армия нанесла по Харькову ракетный удар, применив три баллистические ракеты типа Искандер-М. Один человек погиб, еще десятки пострадали. Прокуроры фиксируют последствия масштабной ракетной атаки страны-агрессора РФ.

По данным следствия, 18 апреля около 5:10 вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Харькову. Под атакой оказался Основянский район, передает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

видео дня

"Прилеты" зафиксированы по жилому кварталу среди многоквартирных домов. Еще одна ракета попала в гражданское предприятие, в результате чего возник пожар.

"Подрыв ракеты произошел в воздухе с целью нанесения наибольшего ущерба гражданским объектам", - сообщил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Спартак Борисенко.

Погиб 79-летний мужчина, находившийся в своей квартире во время обстрела.

Ранения и острый шок получили 59 человек. Среди пострадавших — четыре девочки в возрасте 3, 4, 14 и 16 лет, а также 17-летний парень.

В 09:49 мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что число раненых в результате утреннего обстрела города возросло до 74-х человек.

В ГосЧС добавили, что на территории предприятия, которое попало под удар, загорелась кровля двухэтажного корпуса, цех и здание на общей площади около 450 кв.

Пожар локализован, продолжается его ликвидация и проводятся аварийно-спасательные работы.

На месте происшествия работают спасатели, психологи, кинологические и пиротехнические расчеты, нацполиция, медики, волонтеры и коммунальные службы города.

Искандер инфографика
Искандер - основные характеристики / Инфографика: Главред

Прокуроры и следователи полиции продолжают документировать очередное военное преступление России на месте обстрела. Информация будет обновляться.

Проводится досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv, t.me/dsns_telegram
  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv, t.me/dsns_telegram
  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv, t.me/dsns_telegram
  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv, t.me/dsns_telegram
  • Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля
    Последствия ракетного удара РФ по Харькову 18 апреля Фото: t.me/prokuratura_kharkiv, t.me/dsns_telegram

Воздушная атака РФ по Украине утром 18 апреля - главное

Как писал Главред, утром пятницу, 18 апреля, российская оккупационна армия атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре и Сумах.

В Сумах российский Шахед попал в кондитерское предприятие, повредив производство пасок. В результате удара погиб предприниматель, который приехал за праздничной продукцией.

В результате ракетной атаки в Днепре повреждены фитнес-центр, гостиница и офис. В Подгородном загорелась сухая трава. Пострадали частные дома и теплицы. В Новоалександровской громаде горело имущество в хозяйственном сооружении. Пожар был потушен. Пострадавших нет.

Напомним, ранее в Институте изучения войны заявили, что РФ может усилить удары по Украине.

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ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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