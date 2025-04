Перемирие подходит к концу: в ISW заявили, что РФ может усилить удары по Украине

Что сообщили аналитики:

Страна-агрессор Россия вскоре может заявить о завершении так называемого энергетического перемирия и усилить обстрелы Украины. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они привели слова главы МИД России Сергея Лаврова, который заявил, что "таких договоренностей (по энергетическому перемирию - Главред) нет" и напомнил, что Россия отклонила предложение Вашингтона о 30-дневном полном прекращении огня.

В то же время пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль уточнит дату окончания энергетического перемирия у Министерства обороны России и отметил - "все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего Владимира Путина".

Аналитики также вспомнили то, что с 18 марта официальные лица РФ без всяких доказательств обвиняют Украину в том, что она якобы нарушает энергетическое перемирие.

Напомним, Главред писал, что еще в конце марта США считали, что договоренности, достигнутые во время переговоров в Саудовской Аравии о прекращении огня на море и в энергетическом секторе, выполняются, но на самом деле это не так. Украина через несколько дней после их установления подготовила официальное обращение к США о нарушении режима тишины.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкой реакции международного сообщества на очередные российские атаки, направленные на энергетическую инфраструктуру.

Накануне также Россия обвинила Украину в нарушении условий "энергетического перемирия" и ударах по энергетической инфраструктуре на территории РФ. Генеральный штаб ВСУ опроверг эти заявления, подчеркнув, что Силы обороны Украины придерживаются достигнутых договоренностей.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.