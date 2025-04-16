РФ просит США продать ей самолеты Boeing за замороженные активы – СМИ

Россия понимает, что замороженные средства не могут быть использованы для покупки самолетов без прекращения огня.

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РФ просит США продать ей самолеты Boeing / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels, Википедия

Кратко:

В США есть около 5 миллиардов долларов российских активов

Россия обратилась к США с просьбой снять санкции с "Аэрофлота"

Россия обратилась к США с просьбой разрешить ей покупать самолеты Boeing за средства замороженных государственных активов после прекращения огня в Украине. Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на лицо в Москве, знакомое с этим вопросом.

Источник рассказал изданию, что хотя этот запрос не является условием согласия на перемирие, "Россия понимает, что замороженные средства не могут быть использованы для покупки самолетов без прекращения огня". В то же время, отмечается, соглашение о покупке самолетов может стать частью ослабления санкций в случае прекращения боевых действий.

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"США не будут обсуждать любые экономические обязательства, пока не будет достигнуто прекращение огня", - заявил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз в ответ на просьбу прокомментировать, действительно ли Россия обращалась к США с такой просьбой.

Государственный департамент США отказался от комментариев, пишет Вloomberg, а представители Кремля и компании Boeing пока не ответили на запросы о комментариях.

В США есть около 5 миллиардов долларов российских активов, в целом же США и их союзники заморозили почти 280 миллиардов долларов российского центрального банка.

Также, говорится, Россия публично обратилась к США с просьбой снять санкции с ее флагманской авиакомпании ПАО "Аэрофлот" и позволить восстановить прямое авиасообщение между странами. На данный момент США публично не ответили на это предложение.

Издание оценивает, что перспективы потенциального возобновления продаж Boeing в Россию растут, так как американский самолетостроитель испытывает давление на других рынках из-за тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом. Ведь Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить поставки самолетов американского производства.

Вloomberg напомнил, что после вторжения в Украину в 2022 году РФ из-за наложенных санкций испытывает проблемы с ремонтом самолетов. Российские авиакомпании вынуждены каннибализировать детали своих реактивных самолетов и искать другие способы поставки компонентов и обслуживания, потенциально поставив под угрозу стандарты безопасности.

По состоянию на начало прошлого года российские авиакомпании закупили 165 самолетов Boeing и Airbus, или около 40% от общего флота РФ.

Судьба замороженных российских активов - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия выразила готовность разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны, но настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп демонстрирует уверенность в своих переговорных возможностях по завершению войны в Украине. В то же время ЕС имеет свой весомый инструмент влияния - замороженные российские активы на сумму 200 миллиардов евро, которые могут существенно изменить ход переговоров и усилить давление на Москву. Об этом пишет Politico.

Некоторые страны ЕС вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов России. Как отмечает Politico, Европа может пойти на арест этих средств, чтобы обеспечить себе место в переговорах между США и РФ. Среди стран, которые выступают против передачи активов Киеву, называют Францию, Германию, Италию и Испанию, а также самого президента Еврокомиссии.

РФ пытается вернуть свои активы объемом 300 млрд долларов, которые были заморожены на Западе после начала полномасштабного вторжения. Об этом рассказал на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

Больше важных новостей:

Замороженные активы РФ С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине. В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины. В конце октбяря стало известно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

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