Евровидение-2025: как голосовать на конкурсе за своих фаворитов

Еврофаны в предвкушении и готовятся отдать свои голоса за лучших из лучших на Евровидении в этом году.

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Евровидение-2025 голосование - где и как голосовать на Евровидении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision

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Где можно проголосовать на Евровидении-2025

Когда голосовать за Украину на Евровидении-2025

Как отдать свой голос за любимого участника в зависимости от страны

Сегодня в 22:00 по киевскому времени состоится первый полуфинал 69-го ежегодного музыкального конкурса Евровидение. Страной-хозяйкой соревнования в 2025 году стала Швейцария, а главной сценой - St. Jakobshalle в Базеле.

13 мая, в первом полуфинале Евровидения-2025, под номером 5 выступят конкурсанты из Украины - группа Ziferblat. Главред расскажет, как голосовать на Евровидении-2025.

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Евровидение-2025 - голосование

Существует три способа проголосовать за любимого конкурсанта:

Приложение для мобильных устройств Eurovision Song Contest для голосующих из стран-участниц конкурса

Телефонные звонки и SMS по номерам, которые будут демонстрироваться на экранах во время прямых эфиров

Голосование онлайн на официальном сайте.

Как голосовать на Евровидении-2025 в Украине

На территории Украины можно будет проголосовать во время первого полуфинала, 13 мая, и во время гранд-финала, 17 мая. У зрителей есть возможность проголосовать до 20 раз, но стоит помнить, что, согласно правилам Евровидения, голосовать за представителя своей страны нельзя.

Если вы находитесь в одной из стран Большой пятерки (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания) или же в стране-хозяйке конкурса Швейцарии, то вы можете голосовать во время обоих полуфиналов и в гранд-финале.

Ziferblat выступят под номером 5 в первом полуфинале Евровидения-2025 13 мая / instagram.com/suspilne.eurovision

Голосование на Евровидении-2025 в странах, которые не принимают участие в конкурсе

Если еврофан находится на территории страны, которая не является конкурсантом Евровидения, он может проголосовать одним из трех способов, приведенных выше. Однако стоит помнить несколько правил.

Полуфиналы: для голосующих не из стран-участниц линии откроются в полночь в 13 и 15 мая. Голосовать можно до начала прямых эфиров и 18 минут после исполнения последней песни

Гранд-финал: голосование для тех, кто не находится на территории стран-участниц Евровидения, откроется перед первой песней финала, и будет длиться около 40 минут после последнего выступления.

Евровидение, Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступают на Евровидении в 2025 году от Украины.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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