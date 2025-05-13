Евровидение-2025: как голосовать на конкурсе за своих фаворитов

Читайте больше:
- Где можно проголосовать на Евровидении-2025
- Когда голосовать за Украину на Евровидении-2025
- Как отдать свой голос за любимого участника в зависимости от страны
Сегодня в 22:00 по киевскому времени состоится первый полуфинал 69-го ежегодного музыкального конкурса Евровидение. Страной-хозяйкой соревнования в 2025 году стала Швейцария, а главной сценой - St. Jakobshalle в Базеле.
13 мая, в первом полуфинале Евровидения-2025, под номером 5 выступят конкурсанты из Украины - группа Ziferblat. Главред расскажет, как голосовать на Евровидении-2025.
Евровидение-2025 - голосование
Существует три способа проголосовать за любимого конкурсанта:
- Приложение для мобильных устройств Eurovision Song Contest для голосующих из стран-участниц конкурса
- Телефонные звонки и SMS по номерам, которые будут демонстрироваться на экранах во время прямых эфиров
- Голосование онлайн на официальном сайте.
Как голосовать на Евровидении-2025 в Украине
На территории Украины можно будет проголосовать во время первого полуфинала, 13 мая, и во время гранд-финала, 17 мая. У зрителей есть возможность проголосовать до 20 раз, но стоит помнить, что, согласно правилам Евровидения, голосовать за представителя своей страны нельзя.
Если вы находитесь в одной из стран Большой пятерки (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания) или же в стране-хозяйке конкурса Швейцарии, то вы можете голосовать во время обоих полуфиналов и в гранд-финале.
Голосование на Евровидении-2025 в странах, которые не принимают участие в конкурсе
Если еврофан находится на территории страны, которая не является конкурсантом Евровидения, он может проголосовать одним из трех способов, приведенных выше. Однако стоит помнить несколько правил.
Полуфиналы: для голосующих не из стран-участниц линии откроются в полночь в 13 и 15 мая. Голосовать можно до начала прямых эфиров и 18 минут после исполнения последней песни
Гранд-финал: голосование для тех, кто не находится на территории стран-участниц Евровидения, откроется перед первой песней финала, и будет длиться около 40 минут после последнего выступления.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступают на Евровидении в 2025 году от Украины.
Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.
Читайте также:
- Ziferblat в стильных костюмах "порвали" бирюзовую дорожку открытия Евровидения-2025
- На открытие Евровидения 2025 случился громкий скандал: обратились в полицию
- Евровидение-2025: прогнозы букмекеров для Украины осторожно оптимистичны
Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред