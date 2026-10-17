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Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины – Reuters

Виталий Кирсанов
17 октября 2026, 15:56
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Трамп неоднократно критиковал Зеленского, в том числе из-за атак украинских сил на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины
Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Кратко:

  • США могут сократить разведывательную поддержку Украины
  • Договоренности по российскому топливу усилили напряженность
  • В Украине опасаются последствий конфликта с Вашингтоном

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским вновь ухудшились на фоне украинских ударов по российским энергетическим объектам, роста цен на топливо и разногласий относительно дальнейшей поддержки Киева. В Украине опасаются, что конфликт с Вашингтоном может привести к сокращению разведывательной помощи, ограничению поставок вооружений и новым договоренностям США с Москвой. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, на этой неделе Трамп неоднократно критиковал Зеленского, в том числе из-за атак украинских сил на российские нефтеперерабатывающие заводы. Американский президент связывает эти удары с ростом стоимости энергоносителей, который стал одной из проблем для его администрации накануне промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.

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В ответ Зеленский публично выразил несогласие с позицией американского лидера и дал понять, что Вашингтон может все больше склоняться в пользу Москвы. При этом президент Украины подчеркнул, что Киев продолжит наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, пока Россия атакует украинскую территорию.

США могут сократить разведывательную поддержку Украины

Одним из главных опасений Киева остается вероятность уменьшения объема разведывательной информации, которую предоставляют Соединенные Штаты. Такие данные имеют большое значение для обнаружения российских ракетных и беспилотных атак, а также защиты украинской инфраструктуры, особенно в преддверии зимы.

Трамп заявил, что Вашингтон продолжает обмениваться разведывательной информацией с Украиной. Однако Зеленский в интервью Национальному общественному радио США рассказал, что американские чиновники предупреждали о возможном сокращении объема передаваемых сведений или даже полном прекращении их предоставления украинским военным.

Дополнительные опасения вызвали перебои в работе Starshield - военной версии спутниковой системы связи Starlink, которую предоставляет компания SpaceX. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленных американских и западных чиновников, сбои произошли после решения, принятого, по их данным, в Белом доме. Позже работу сервиса удалось частично восстановить.

Этот инцидент вновь показал, насколько украинские военные зависят от американских технологий и решений администрации Трампа.

Договоренности по российскому топливу усилили напряженность

Еще одним поводом для разногласий стало заявление Трампа от 9 октября о договоренности с диктатором Владимиром Путиным относительно временного смягчения санкций в отношении российского топлива и импорта российского дизеля.

Американский лидер стремится увеличить предложение топлива и сдержать рост цен. Однако подобные шаги вызывают беспокойство в Украине, поскольку дополнительные доходы от экспорта российских энергоносителей могут быть направлены на финансирование войны.

При этом аналитики указывают, что основным фактором подорожания энергоносителей остается война между США, Израилем и Ираном. Боевые действия сопровождаются атаками на энергетические объекты и серьезными перебоями в судоходстве через Ормузский пролив.

Несмотря на это, недовольство Трампа украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам стало дополнительным источником напряженности между Киевом и Вашингтоном.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

В Украине опасаются последствий конфликта с Вашингтоном

Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США по вопросам Европы Дэниел Фрид отметил, что пока сложно определить, намерен ли Вашингтон окончательно отказаться от поддержки Украины. Вместе с тем нынешнее обострение отношений затрудняет перспективы завершения войны.

"Это не только упущенная возможность, это причиняет настоящие страдания в Украине и поощряет Путина продолжать войну, поэтому это не обходится даром", - заявил Фрид.

Несмотря на разногласия, Киев намерен сохранять контакты с представителями американской администрации. Два украинских чиновника, знакомых с ходом переговоров, сообщили Reuters, что Украина заинтересована в продолжении диалога со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Трампа.

Временный поверенный в делах посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник, выступая на телеканале Newsmax, заявил, что Киев благодарен Трампу и его команде за усилия, направленные на прекращение войны. По его словам, Украина готова к переговорам с Россией.

Сам американский президент в пятницу заверил журналистов, что продолжит взаимодействовать как с Зеленским, так и с Путиным.

"Я хочу, чтобы эта война закончилась", - подчеркнул Трамп.

В Конгрессе сохраняется поддержка Украины

Несмотря на обострение отношений с Белым домом, Киев продолжает получать поддержку от части республиканцев в Конгрессе США. Некоторые представители партии выступают против давления на Украину ради достижения соглашения на условиях, выгодных Москве.

Бывший советник по внешней политике в администрации Барака Обамы Бретт Бруэн считает, что после промежуточных выборов в США политическая ситуация может измениться. По его мнению, это потенциально осложнит дальнейшее смягчение санкций против России и сокращение военной помощи Украине со стороны администрации Трампа.

"Зеленский знает, с кем имеет дело. Угрозы Трампа не имеют такого же эффекта, как когда Джей Ди Вэнс пытался пристыдить его в Овальном кабинете", - заявил Бруэн.

Таким образом, дальнейшее развитие отношений между Киевом и Вашингтоном будет иметь существенное значение для Украины, в том числе в вопросах разведывательной поддержки, поставок вооружений и международных усилий по прекращению войны.

Трамп ставит все на капитуляцию: мнение эксперта

Эксперт Вадим Денисенко считает, что американский президент пошел ва-банк и делает ставку на любую сделку, а Киеву приходится выбирать между прямой конфронтацией и имитацией договоренностей - и оба пути плохие.

"До 3 ноября. Трамп ставит все на капитуляцию. К сожалению, я ошибся, когда считал, что перед выборами Трамп не пойдет на остановку передачи разведданных. Судя по всему, Трамп пошел ва-банк. Трампу нужен блицкриг по Украине, и он считает, что российские обстрелы баллистикой без разведданных заставят Украину пойти на сделку. Трампу не нужен мир, ему нужна какая-то сделка, на которую согласится Украина, чтобы говорить, что он чего-то добился", - написал Денисенко в Facebook.

По его словам, перед Украиной стоит сложнейшая дилемма, что делать дальше.

"В сухом остатке мы имеем ситуацию, когда Трамп хочет имитацию сделки, Путин считает, что у него развязаны руки, европейцы готовы подыграть Трампу в каком-то формате (формат пока не понятен), мы эскалируем ситуацию на словах, похоже, не имея стратегии", - добавил эксперт.

Трамп и выборы в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Трамп в интервью Newsmax назвал Зеленского неудобным партнером для переговоров. По словам американского лидера, он просил Зеленского не наносить удары по российским НПЗ. Трамп также заявил, что при администрации Джо Байдена Киев получил "сотни миллиардов долларов".

Ранее президент США раскритиковал Украину за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и обвинил Киев в росте мировых цен на энергоносители. Тогда же Трамп заявил, что Украине нужен "новый президент", однако Киев проигнорировал это предложение. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что Зеленский "пользуется поддержкой украинского народа".

Между тем Украина возобновила удары по российским НПЗ после трёхдневной паузы. Киев соблюдал её на фоне энергетического перемирия, объявленного Трампом. Зеленский ранее подтвердил, что Россия фактически нарушила это перемирие.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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