Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп отказался иметь дело с Зеленским и объяснил почему

Анна Ярославская
16 октября 2026, 07:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президент США усомнился в готовности украинского лидера к миру.
Трамп, Зеленский
Трамп заявил, что с Путиным договориться проще, чем с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: ОП

О чем сказал Дональд Трамп:

  • Зеленский не хочет договариваться и усложняет мирный процесс
  • С Путиным договориться проще, чем с нынешним лидером Украины
  • Война должна завершиться в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет иметь дело с главой Украины Владимиром Зеленским, поскольку считает, что тот не желает договариваться со страной-агрессором Россией. Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Newsmax.

Американский лидер заявил, что просил Зеленского не бить по российским НПЗ, и открыто выразил скептицизм в отношении украинского президента, заявив, что считает его "неудобным партнером" для переговоров.

видео дня

По словам Трампа, при администрации Джо Байдена Киев получил "сотни миллиардов долларов", однако рассчитывать на мирное урегулирование при нынешнем руководстве Украины будет крайне сложно.

"Зеленский - не тот человек, с которым нам стоит иметь дело. Байден дал ему сотни миллиардов долларов - миллиарды и миллиарды долларов... Думаю, в конечном итоге им придется прийти к какому-то урегулированию. Но при Зеленском этого не произойдет. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет, но на самом деле - нет", - сказал Трамп.

"В общем, я не большой поклонник Зеленского. Они разрушили эту страну", - добавил президент США.

Кроме того, возложил часть исторической ответственности за текущий кризис на администрацию Барака Обамы, при которой был аннексирован Крым, который Дональд Трамп назвал "самой ценной частью Украины". Также он выразил уверенность, что масштабного вооруженного конфликта не было бы, если бы не результаты президентских выборов в США в 2020 году.

"Этой войны просто не было бы. И это самое печальное. А ведь изначально предполагалось, что всё закончится очень быстро. А помните, как танки двигались по шоссе прямо к Киеву? Если бы тот генерал - а он, очевидно, был не самым лучшим военачальником - не повернул на сельскохозяйственные угодья, которые из-за сильнейших за последние 10 лет дождей превратились в сплошное месиво... В общем, танки увязли в грязи, словно в зыбучих песках. Можно ли назвать это везением - не знаю, честно говоря. Прошло уже пять лет, Украина потеряла огромное количество своих людей - впрочем, Россия тоже, но ведь Россия - страна огромная, в ней миллионы жителей...- 150 миллионов человек", - сказал глава Белого дома.

Прогноз Трампа о завершении войны

Отвечая на вопрос о перспективах завершения войны до конца своего пребывания в офисе, Трамп выразил надежду, что конфликт завершится в скором времени, однако повторил, что договариваться с Владимиром Зеленским ему кажется гораздо сложнее, чем с Владимиром Путиным.

"Она [война] должна закончиться в ближайшее время. Думаю, обе стороны на самом деле хотели бы её завершения. Но, честно говоря, мне кажется, что с Зеленским договориться сложнее, чем с Путиным", - отметил Трамп.

Смотрите отрывок интервью Трампа по ссылке.

Скриншот

Как писал Главред, ранее Трамп объяснил, почему не называет Владимира Путина диктатором. По его словам, публичные насмешки в адрес иностранных лидеров только мешают дипломатии. Свою сдержанность он связывает с опытом бизнесмена.

Трамп заявил, что Украине нужен новый президент

10 октября президент США возложил на украинского лидера ответственность за затягивание конфликта с Россией и выразил недовольство ударами по российским НПЗ.

"Зеленский мог урегулировать эту войну много раз - много-много раз. И он решает этого не делать. Думаю, Украине пора получить нового президента", - заявил Трамп.

Ту же мысль о смене украинского президента Трамп развил во время общения с прессой перед вылетом с военной базы Эндрюс в Мэриленде в Теннесси. Глава Белого дома вновь обвинил Киев в нежелании искать компромисс с Москвой.

"Я предлагаю, чтобы они нашли нового лидера, который умеет договариваться. Ведь он мог бы заключить много соглашений, но по каким-то причинам никогда этого не делает. [...] Не было ни одной причины, чтобы началась эта война между Украиной и Россией. Она началась из-за некомпетентности", - сказал Трамп.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях заступился за Зеленского.

"Он возглавляет нашу нацию во время войны - войны за независимость, свободу и достоинство. Он пользуется поддержкой украинского народа, и именно народ имеет право решать. Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу. Он заслуживает поддержки", - подчеркнул Сибига в соцсети Х.

США перекладывают ответственность за войну на Украину: мнение эксперта

Дональд Трамп сознательно перекладывает на Украину ответственность за продолжение войны, чтобы оправдаться перед американцами накануне выборов в Конгресс. Соглашение с Путиным о поставках российского дизельного топлива лишь подчеркивает этот курс. Об этом сообщил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

Разворот Белого дома связан с провалом попыток договориться с Кремлем хотя бы о частичном прекращении огня. Для американского лидера такой результат мог стать выгодной картинкой перед голосованием.

"Очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия. А именно это могло бы создать для Трампа положительный информационный фон накануне выборов в Конгресс США 3 ноября", - отмечает Чаленко.

Не получив желаемого от Москвы, Вашингтон изменил тон в отношении Киева. Аналитик видит в этом рассчитанную внутриполитическую игру.

"Соответственно, Трамп избрал путь обвинений в адрес Украины, чтобы объяснить своим избирателям, кто якобы виноват в продолжении войны. Он пытается продемонстрировать, что у него прекрасные отношения даже с такими автократами, как Путин. Договоренность о дизельном топливе призвана это подчеркнуть", - убежден эксперт.

Другие новости:

Об источнике: Newsmax

Newsmax - это американское новостное и медиа-издание.

Было основано в 1998 году Кристофером Радди.

Включает:

  • сайт (newsmax.com);
  • телеканал Newsmax TV;
  • журналы и цифровые продукты.

Издание считается консервативным / правым (right-wing).

Делает акцент на политике США, комментариях и мнениях, новостях с выраженной идеологической позицией.

Часто конкурирует с другими правыми медиа (например, Fox News).

Анонсировалось, что весной 2026 года американский канал Newsmax выйдет на украинский рынок. Цель – усилить информационную связь между Киевом и Вашингтоном.

Закрытая презентация состоялась в Киеве в конце февраля 2026 года, на которой присутствовали представители украинской власти, пишет Детектор Медиа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Умань: загорелась многоэтажка, есть пострадавшие

РФ атаковала Умань: загорелась многоэтажка, есть пострадавшие

08:25Украина
Трамп отказался иметь дело с Зеленским и объяснил почему

Трамп отказался иметь дело с Зеленским и объяснил почему

07:33Мир
Приказ ограничить Starshield для ВСУ поступил из Белого дома - Reuters

Приказ ограничить Starshield для ВСУ поступил из Белого дома - Reuters

06:51Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

Последние новости

08:30

Массированная атака БпЛА на РФ: в Москве закрыты аэропорты, во Владимире — взрывы

08:25

РФ атаковала Умань: загорелась многоэтажка, есть пострадавшиеФото

07:33

Трамп отказался иметь дело с Зеленским и объяснил почему

07:30

Свидетель по делу Сенниченко мог иметь свои интересы вокруг ОПЗ и ОГХК — Гаврилечко

06:51

Приказ ограничить Starshield для ВСУ поступил из Белого дома - Reuters

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
06:24

Что носить, если надоели джинсы: 5 альтернатив

06:15

Гороскоп на завтра, 17 октября: Овнам — измена, Рыбам — отличные новости

05:55

"Тело умирает": Мила Нитич пострадала из-за похудения на уколах

05:11

Осеннее известкование газона может нанести вред: что нужно проверить перед процедурой

Реклама
04:51

Не мусор, а сокровище: зачем всё больше людей собирают луковую шелуху в банкиВидео

04:12

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с выдрой за 46 с

03:39

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садоводаВидео

03:03

Апельсиновые корки против вредителей: как приготовить домашний настой для растений

02:15

Загадочный сигнал из космоса поставил астрономов в тупик: детали открытия

01:04

В доме станет гораздо теплее: раскрыт секрет эффективной работы радиатораВидео

15 октября, четверг
23:53

В Киеве и области перебои с электроэнергией и водой: детали "прилетов"

23:38

Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

23:02

Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

23:00

Деньги и успех накроют с головой: какие три знака зодиака поймают удачу

Реклама
22:50

Как рассчитать личное число на 2027 год: нумерологи объяснили, что оно означает

22:08

В семье украинской ведущей случилось горе: умер ее кузен

22:03

5 вещей, на которых нельзя экономить: Андре Тан дал важный список

22:02

Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

22:00

Мощные удары в тыл РФ: Британия передаст Украине новые ракеты Storm Shadow

21:08

Названа новая героиня шоу "Холостячка"

21:06

Как сэкономить на электроэнергии: названы главные приборы-"вампиры"Видео

20:40

Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

20:11

Хит 1969 года написали за 20 минут: песня стала одной из величайших в истории музыкиВидео

20:01

Свет в Украине будут выключать почти весь день: графики на 16 октября

20:00

Зачем посыпать раковину мукой: дешёвый трюк и главная опасность

19:55

РФ готовит новый штурм: в ВСУ назвали два опасных направления фронта

19:50

"Украина будет вынуждена просить о мире": у Зеленского предупредили о тревожном сценарии

19:36

Почему не стоит застилать кровать утром: неожиданный совет врачей

19:10

Как сохранить тепло и сократить расходы — поможет один предмет из кухни

19:10

У Киева нет плана "Б": Денисенко объяснил, на что рассчитывает Европамнение

19:08

Обучение во время длительных воздушных тревог: Кабмин принял новые правила для школ

18:55

Почему Трамп снова разыгрывает украинскую карту: политолог указал на важный нюанс

18:54

РФ неожиданно изменила тактику на Донбассе: комбат ВСУ раскрыл детали

18:21

"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

Реклама
18:18

Стирать нужно не только постельное белье: как освежить матрас за копейки

18:17

Одна незаметная деталь стиралки может испортить всё: где таится опасностьВидео

18:12

РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

18:06

"Отвези жену на Бали": жена скандального блогера Люсия Барская ответила военному руганью

17:59

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

17:54

В одной из стран ЕС поддержали соглашение Трампа с РФ и осудили удары по российским НПЗ

17:51

Как отмыть жир с плиты без дорогой химии: простой трюк с апельсиновыми корками

17:38

Как правильно спускать воздух из батарей: эксперты сказали, с какого радиатора начинатьВидео

17:24

Зачем поворачивать ручку окна под углом 45 градусов — раскрыта скрытая функция

17:19

Зачем класть бумагу и стакан в раковину — секретный трюк перед выездом

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять