Трамп отказался иметь дело с Зеленским и объяснил почему

Президент США усомнился в готовности украинского лидера к миру.

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Трамп заявил, что с Путиным договориться проще, чем с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: ОП

О чем сказал Дональд Трамп:

Зеленский не хочет договариваться и усложняет мирный процесс

С Путиным договориться проще, чем с нынешним лидером Украины

Война должна завершиться в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет иметь дело с главой Украины Владимиром Зеленским, поскольку считает, что тот не желает договариваться со страной-агрессором Россией. Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Newsmax.

Американский лидер заявил, что просил Зеленского не бить по российским НПЗ, и открыто выразил скептицизм в отношении украинского президента, заявив, что считает его "неудобным партнером" для переговоров.

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По словам Трампа, при администрации Джо Байдена Киев получил "сотни миллиардов долларов", однако рассчитывать на мирное урегулирование при нынешнем руководстве Украины будет крайне сложно.

"Зеленский - не тот человек, с которым нам стоит иметь дело. Байден дал ему сотни миллиардов долларов - миллиарды и миллиарды долларов... Думаю, в конечном итоге им придется прийти к какому-то урегулированию. Но при Зеленском этого не произойдет. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет, но на самом деле - нет", - сказал Трамп.

"В общем, я не большой поклонник Зеленского. Они разрушили эту страну", - добавил президент США.

Кроме того, возложил часть исторической ответственности за текущий кризис на администрацию Барака Обамы, при которой был аннексирован Крым, который Дональд Трамп назвал "самой ценной частью Украины". Также он выразил уверенность, что масштабного вооруженного конфликта не было бы, если бы не результаты президентских выборов в США в 2020 году.

"Этой войны просто не было бы. И это самое печальное. А ведь изначально предполагалось, что всё закончится очень быстро. А помните, как танки двигались по шоссе прямо к Киеву? Если бы тот генерал - а он, очевидно, был не самым лучшим военачальником - не повернул на сельскохозяйственные угодья, которые из-за сильнейших за последние 10 лет дождей превратились в сплошное месиво... В общем, танки увязли в грязи, словно в зыбучих песках. Можно ли назвать это везением - не знаю, честно говоря. Прошло уже пять лет, Украина потеряла огромное количество своих людей - впрочем, Россия тоже, но ведь Россия - страна огромная, в ней миллионы жителей...- 150 миллионов человек", - сказал глава Белого дома.

Прогноз Трампа о завершении войны

Отвечая на вопрос о перспективах завершения войны до конца своего пребывания в офисе, Трамп выразил надежду, что конфликт завершится в скором времени, однако повторил, что договариваться с Владимиром Зеленским ему кажется гораздо сложнее, чем с Владимиром Путиным.

"Она [война] должна закончиться в ближайшее время. Думаю, обе стороны на самом деле хотели бы её завершения. Но, честно говоря, мне кажется, что с Зеленским договориться сложнее, чем с Путиным", - отметил Трамп.

Смотрите отрывок интервью Трампа по ссылке.

Как писал Главред, ранее Трамп объяснил, почему не называет Владимира Путина диктатором. По его словам, публичные насмешки в адрес иностранных лидеров только мешают дипломатии. Свою сдержанность он связывает с опытом бизнесмена.

Трамп заявил, что Украине нужен новый президент

10 октября президент США возложил на украинского лидера ответственность за затягивание конфликта с Россией и выразил недовольство ударами по российским НПЗ.

"Зеленский мог урегулировать эту войну много раз - много-много раз. И он решает этого не делать. Думаю, Украине пора получить нового президента", - заявил Трамп.

Ту же мысль о смене украинского президента Трамп развил во время общения с прессой перед вылетом с военной базы Эндрюс в Мэриленде в Теннесси. Глава Белого дома вновь обвинил Киев в нежелании искать компромисс с Москвой.

"Я предлагаю, чтобы они нашли нового лидера, который умеет договариваться. Ведь он мог бы заключить много соглашений, но по каким-то причинам никогда этого не делает. [...] Не было ни одной причины, чтобы началась эта война между Украиной и Россией. Она началась из-за некомпетентности", - сказал Трамп.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях заступился за Зеленского.

"Он возглавляет нашу нацию во время войны - войны за независимость, свободу и достоинство. Он пользуется поддержкой украинского народа, и именно народ имеет право решать. Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу. Он заслуживает поддержки", - подчеркнул Сибига в соцсети Х.

США перекладывают ответственность за войну на Украину: мнение эксперта

Дональд Трамп сознательно перекладывает на Украину ответственность за продолжение войны, чтобы оправдаться перед американцами накануне выборов в Конгресс. Соглашение с Путиным о поставках российского дизельного топлива лишь подчеркивает этот курс. Об этом сообщил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

Разворот Белого дома связан с провалом попыток договориться с Кремлем хотя бы о частичном прекращении огня. Для американского лидера такой результат мог стать выгодной картинкой перед голосованием.

"Очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия. А именно это могло бы создать для Трампа положительный информационный фон накануне выборов в Конгресс США 3 ноября", - отмечает Чаленко.

Не получив желаемого от Москвы, Вашингтон изменил тон в отношении Киева. Аналитик видит в этом рассчитанную внутриполитическую игру.

"Соответственно, Трамп избрал путь обвинений в адрес Украины, чтобы объяснить своим избирателям, кто якобы виноват в продолжении войны. Он пытается продемонстрировать, что у него прекрасные отношения даже с такими автократами, как Путин. Договоренность о дизельном топливе призвана это подчеркнуть", - убежден эксперт.

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