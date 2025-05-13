РФ устроила террор на ЗАЭС: 10 сотрудников осудили, трое – пропали без вести

Кратко:
- Россияне продолжают использовать ЗАЭС в качестве военной базы
- Оборудование станции все больше деградирует
Не менее 13-ти работников Запорожской атомной электростанции до сих пор остаются на временно оккупированной Россией территории. Об этом 13 мая сообщила в Telegram компания "Энергоатом".
С начала оккупации ЗАЭС россияне оказывали давление на атомщиков, отказавшихся переходить на их сторону и подписывать "контракты" с российской госкорпорацией "Росатом".
Приблизительно 5 тыс. украинских специалистов смогли покинуть временно оккупированный Энергодар, но по меньшей мере 13 работников электростанции остались на подконтрольной врагу территории. Из них семерых "приговорили" к заключению, трое до сих пор находятся в тюрьмах в ожидании фейковых приговоров, еще трое считают пропавшими без вести.
Кроме того, в начале полномасштабного вторжения РФ замучила до смерти водолаза ЗАЭС Андрея Гончарука, говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что всех незаконно лишенных свободы атомщиков должны немедленно освободить из российского плена, а сама станция должна перейти под контроль "Энергоатома", что позволит восстановить ядерную и радиационную безопасность континента.
Пока россияне продолжают использовать Запорожскую АЭС в качестве военной базы: в машинных залах блоков стоят военные автомобили, хранится взрывоопасное оружие агрессора. Оборудование станции все больше деградирует, и о безопасном сценарии перезапуска ЗАЭС речь не идет, сообщила пресс-служба "Энергоатома".
Военные РФ оккупировали ЗАЭС в Энергодаре Запорожской области в начале марта 2022 года, с тех пор она работает под их контролем, а в районе часто станции слышны звуки боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС - последние новости
Ранее также за ЗАЭС слышали взрывы. В частности 24 апреля на Запорожской АЭС произошла стрельба. В районе объекта, как рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем заявлении, уже в течение недели фиксировались постоянные взрывы и выстрелы.
Накануне, как писал Главред, команда МАГАТЭ неоднократно слышала взрывы на разных расстояниях от площадки ЗАЭС, что свидетельствует о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на станции.
Напомним, в начале года стало известно, что страна-агрессор Россия готовится к протягиванию высоковольтной линии из Ростовской области в сторону Энергодара, что во временно оккупированной части Запорожской области.
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