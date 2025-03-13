Возле ЗАЭС гремели взрывы: в МАГАТЭ вышли с заявлением о нестабильной ситуации

Что сообщили в МАГАТЭ:
- Команда МАГАТЭ неоднократно слышала взрывы на ЗАЭС
- Ситуация с ядерной безопасностью на станции нестабильная
Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси 13 марта сообщил о постоянных обстрелах вблизи Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МАГАТЭ.
По его словам, команда МАГАТЭ слышала взрывы на разных расстояниях от площадки, что свидетельствует о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на станции.
Несмотря на это команда агентства продолжает мониторинг ядерной безопасности, в том числе состояния обслуживания объектов на Запорожской АЭС. В частности, в МАГАТЭ сообщили о ремонте выключателя одной из трех линий электропередач, которые остаются отключенными из-за боевых действий, на открытом распределительном устройстве 750 кВ.
Также была проведена проверка уровня воды в 12 прудах-охладителях, в результате которой было подтверждено, что ее объема достаточно для охлаждения всех шести реакторов в их нынешнем состоянии остановки.
Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости
Напомним, Главред писал, что сотрудники Международного агентства по атомной энергии уже не впервые слышали громкие взрывы на Запорожской АЭС. Последний раз сообщение о взрывах и пулеметных очередях зафиксировано в январе 2025 года.
Ранее оккупационные войска страны-агрессора России неоднократно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего она оказывалась на грани блэкаута.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко накануне предупреждал, что ситуация на Запорожской атомной электростанции становится все более опасной из-за частых перебоев во внешнем электроснабжении.
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Что такое МАГАТЭ?
Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, в частности ядерное оружие, сообщает Википедия.
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