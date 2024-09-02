Перед визитом Гроси: Зеленский объяснил перспективы деоккупации ЗАЭС

Владимир Зеленский отметил, что директор МАГАТЭ, который отвечает за деоккупацию ЗАЭС, посетит станцию перед тем, как прибудет в Киев.

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Зеленский рассказал о перспективах деоккупации ЗАЭС / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский оценил потенциальную возможность возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины, отметив, что одних лишь политических шагов в этом процессе мало. Об этом он сказал во время пресс-конференции в ходе визита в Запорожье, передает Укринформ.

По его словам, пока возвращение ЗАЭС под контроль Украины остается лишь на уровне политических шагов, которых, к сожалению, недостаточно для реального восстановления контроля над станцией. С точки зрения безопасности, было бы лучше, если бы Запорожская станция находилась под контролем Украины, но на поле боя пока нет возможностей для этого, а те, что потенциально существуют, являются слишком рискованными.

"Поэтому мы считаем, что все же политически надо возвращать нашу станцию. По крайней мере, на всех площадках мы об этом говорим", - сказал Зеленский. видео дня

Он отметил, что вопросом деоккупации станции занимается директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который в ближайшее время планирует посетить Энергодар и Запорожскую АЭС. После этого визита Гросси должен прибыть в Киев для встречи с Президентом Украины.

"Мы работаем постоянно над тем, чтобы там (на ЗАЭС - ред.) была ротация команды МАГАТЭ. Это говорит о том, что да, там "русские боевики" контролируют это. Но когда есть на станции МАГАТЭ, все же это более безопасно. По крайней мере, мы с вами понимаем информацию. Может, не полностью, не 100%, но информация есть, что там происходит, и контроль безопасности все же там за МАГАТЭ на сегодня. Я знаю, что он (Гроси - ред.) должен приехать с некоторыми предложениями по усилению контроля безопасности, и мы будем обсуждать следующие действия", - добавил Зеленский.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС во время вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов во время боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 августа, российская пропаганда начала распространять утверждения о том, что Украина якобы планирует обстрелять Запорожскую и Курскую АЭС, что может свидетельствовать о возможной подготовке Россией теракта с ядерной провокацией. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Российские оккупанты могли сознательно организовать провокацию с пожаром на Запорожской атомной электростанции 11 августа, отметил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

После пожара на ЗАЭС ядерной угрозы не обнаружено, радиоактивных выбросов не зафиксировано, сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, назвав инцидент провокацией российских оккупантов.

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