На ЗАЭС может произойти катастрофа: в Энергоатоме поразили возможным сценарием

Сейчас все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки, то есть они не производят никакой энергии и не содержат топлива.

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Срок годности ядерного топлива на ЗАЭС истек / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Если во время отключения электроэнергии в генераторах Запорожской АЭС закончится топливо, то может произойти катастрофа, как в Фукусиме. Об этом заявил и.о. главы "Энергоатом" Петр Котин, сообщает The Economist.

Он пояснил, что постоянные обстрелы Запорожской АЭС часто препятствуют поставке электроэнергии. В связи с этим используют дизельные генераторы. Однако никто не знает, сколько дизеля есть на ЗАЭС.

Котин отметил, что если закончится дизель в генераторах во время отключений света, на Запорожской атомной электростанции может произойти катастрофа, как в Фукусиме.

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"Срок годности ядерного топлива на станции закончился. Мы можем потерять эту станцию навсегда. Никто не знает, что делать дальше. Ни одна другая атомная электростанция не выходила за эти пределы", - отмечает он.

Отмечается, что сейчас все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки, то есть они не производят никакой энергии и не содержат топлива. Но это не означает, что станция не работает.

Как сказал глава "Энергоатома", невозможно законсервировать такой ядерный объект, как "макаронную фабрику". Необходимо контролировать и обслуживать системы охлаждения для предотвращения перегрева отработанного топлива.

Кто такой Петр Котин? Котин Петр Борисович - украинский инженер-атомщик, специалист в области ядерной и радиационной безопасности, один из ведущих экспертов в области проверки АЭС по направлению "эксплуатация". С 1 июня 2022 года - президент Энергоатома, сообщает Википедия.

Ситуация на ЗАЭС - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами оккупированной Запорожской атомной электростанции. Соответствующие доказательства опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В апреле 2024 года российские войска сымитировали обстрел Запорожской атомной электростанции с использованием дронов. Цель врага заключалась в том, чтобы обвинить в ударе по ядерному объекту украинских военных.

Кроме того, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что российские военные превратили временно захваченную Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре в военный объект.

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