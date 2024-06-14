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"РФ пытается добиться перемирия до осени": Загородний объяснил, что задумал Путин

Алёна Воронина
14 июня 2024, 14:49
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Россия понимает, что осенью уже будут видны проблемы с ее энергетикой, и она окажется в слабой позиции.
Тарас Загородний, Владимир Путин
Загородний объяснил, что задумал Путин/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Страна-агрессор Россия хочет добиться перемирия до осени этого года, потому что осенью уже будут видны проблемы с ее энергетикой, и тогда она окажется в слабой позиции.

Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду. Он отметил, что Украина будет дожимать Россию военно-политическим путем, чтобы заставить страну-агрессора вывести свои войска с территории нашего государства.

В ответ на вопрос, могут ли на саммите в Швейцарии заговорить о том, что Россия должна вывести свои войска из Украины, Загородний напомнил, что за это уже проголосовали в ООН.

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"На этом саммите будут обсуждать три пункта плана Зеленского из десяти, а на следующем - уже может быть все остальное. Россия суетится и пытается добиться перемирия, потому что понимает, что осенью уже будут видны проблемы с ее энергетикой, и тогда она окажется в совсем слабой позиции: когда у тебя рушится экономика, сложно рассказывать, какой ты сильный. Украина будет дожимать РФ военно-политическим путем, чтобы добиться вывода российский войск со своей территории", - отметил эксперт.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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Ранее сообщалось, что оккупанты перебросили в Крым С-500 - в ВСУ назвали две особенности комплексов. Российская пропаганда могла преувеличить возможности зенитного ракетного комплекса С-500, считает представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

Также ранее сообщалось, что россияне загнали добровольческий корпус на фронт. По всему фронту действуют сформированные группировки добровольческого корпуса РФ, но его эффективность крайне низкая, а потери "перегнали" показатели регулярной армии.

Напомним, Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился "условиями мира". Российские оккупанты, которые мечтали "захватить Киев за три дня", якобы и не собирались этого делать, сказал кремлевский руководитель Владимир Путин.

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