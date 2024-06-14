"Такой ущерб станет фатальным": Гончар сказал, по каким объектам в РФ надо бить

Удары по российским НПЗ дают положительный результат, но для того, чтобы нанести оккупантам наибольший урон, нужно бить по другим объектам.

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Гончар сказал, по каким объектам в РФ надо бить/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Украинские дроны уже нанесли существенный ущерб российским нефтеперерабатывающим заводам. Но после этих ударов российские НПЗ подлежат ремонту: в одних случаях их восстановление длилось несколько недель, в других - несколько месяцев. Эти удары привели к проблемам с поставками бензина в стране-агрессоре России. Однако важно осуществлять такие атаки системно и последовательно.

Но стоит также бить по объектам, которые связаны с производством топлива для самолетов сверхзвуковой авиации и бомбардировщиков, которые наносят удары по нашим городам и позициям ВСУ, а также топлива для крылатых ракет. Об этом сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар во время чата на Главреде.

"Повреждения в результате ударов по российской нефтепереработке не имели окончательно фатального характера, то есть всё это подлежит ремонту и восстановлению через некоторое время. В одних случаях восстановление длилось несколько недель, в других - несколько месяцев. Например, Туапсинский НПЗ восстанавливался три с небольшим месяца. Он заработал в начале мая и через несколько дней получил новый удар", - отметил Гончар. видео дня

По его словам, так или иначе эти удары привели к проблемам с поставками бензина в РФ.

"Несмотря на то, что российские власти уверяли, что эти удары не такие уж и ощутимые, мы увидели введенные ограничения РФ не только по экспорту бензина, но и начало поставок в Россию топлива, в частности, бензина, из Беларуси и Казахстана. Это свидетельствует о чувствительности наших ударов", - сказал он.

Но при этом эксперт отмечает, что для нанесения существенного вреда стране-агрессору России такие удары должны быть системными и последовательными.

В то же время Гончар сказал, по каким объектам в РФ нужно в первую очередь бить, чтобы нанести России максимальный ущерб.

"Еще один важный момент - это поражение тех объектов, которые продуцируют нефтепродукт неширокого потребления, но который имеет очень важное значение. Например, производства, связанные со специальными видами топлива, предназначенного для самолетов сверхзвуковой авиации, бомбардировщиков, которые наносят удары по нашим городам и позициям ВСУ, горючее для крылатых ракет и т.п. Такие объекты должны быть постоянно под ударами. Это и есть рецепт того, как нанести максимальный вред врагу, и в конце концов этот вред должен стать фатальным", - сказал эксперт.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Взрывы в России и в Крыму - последние новости

Ранее сообщалось, что в Крыму и в России прогремели взрывы в ночь на 8 июня. Громкие взрывы ночью раздавались в Балаклаве и Севастополе, в частности в море возле Стрелецкой бухты. Неспокойно было и на территории РФ - в Краснодарском крае.

Позже стало известно, что 8 июня украинские дроны впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где расположен стратегический военный аэродром РФ "Моздок". Расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 километров. Это аэродром, с которого взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, чтобы наносить удары по Украине. В результате атаки беспилотника был существенно поврежден по меньшей мере один бомбардировщик Ту-22М3, подтверждают российские паблики. Степень повреждения не уточняется, однако отмечается, что на его ремонт может уйти не менее полугода.

Также 9 июня под Белгородом прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты снова попали под "раздачу".

14 июня сообщалось, что в РФ ныли из-за массовой атаки дронов: в 4 областях были взрывы, на Шебекино упала авиабомба. Дроны были замечены в Ростовской, Воронежской и Курской областях. В городе Морозовск мог быть атакован аэродром, где дислоцируются Су-34 и Су-24.

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