Дроны пролетели 1000 километров и атаковали аэродром РФ: детали спецоперации

Дроны долетели до военного аэродрома, с которого взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, чтобы наносить удары по Украине.

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Дроны сегодня впервые долетели до Северной Осетии в РФ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Украинские дроны сегодня впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где расположен стратегический военный аэродром РФ "Моздок". Стоит заметить, что расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 километров, передает УНИАН.

Сегодня утром Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии одного украинского беспилотника самолетного типа, который, как утверждают россияне, сбили над территорией Северной Осетии.

В то же время, местные телеграмм-каналы писали, что речь идет о "Моздоке", где расположен военный аэродром, с которого взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, чтобы наносить удары по Украине.

видео дня

Позже глава региона Сергей Меняйло заявил, что в "Моздоке" якобы сбиты 3 украинских беспилотника.

Сейчас источники в СМИ сообщают, что данная атака беспилотников может быть спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Это - плановая работа украинской разведки и успешное применение усовершенствованных отечественных средств. Военные объекты врага, которые задействованы в геноцидной войне России против украинцев, не должны быть в безопасности", - сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в разведке.

Смотрите видео, как дроны летают над аэродромом РФ "Моздок":

Самолеты Ту, которыми обстреливают Украину / инфографика: Главред

Что известно об аэродроме РФ "Моздок"? "Моздок" - военный аэродром авиации ВС РФ. Расположен на северо-западе от города Моздок (Северная Осетия), где базируется отдельный 485-й отдельный вертолетный полк, сообщает Википедия.

Удары по аэродромам РФ - что известно

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 15 мая нанесли мощный удар по временно оккупированному Россией Крыму. В результате атаки по аэродрому Бельбек были уничтожены 2 российских МИГ-31, ЗРК С-400, а также склад с топливом.

Кроме того, украинские военнослужащие и сотрудники спецслужб в ночь с 18 на 19 мая атаковаливоенный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ (оба объекта расположены в Краснодарском крае страны-агрессора России).

Как отметил военный эксперт Роман Свитан, если у Украины будут ракеты AGM-158 JASSM дальностью от 300 до 950 км американского производства, то они смогут уничтожить такую вражескую цель как военный аэродром внутри России.

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