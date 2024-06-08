Дроны пролетели 1000 километров и атаковали аэродром РФ: детали спецоперации

Украинские дроны сегодня впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где расположен стратегический военный аэродром РФ "Моздок". Стоит заметить, что расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 километров, передает УНИАН.
Сегодня утром Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитии одного украинского беспилотника самолетного типа, который, как утверждают россияне, сбили над территорией Северной Осетии.
В то же время, местные телеграмм-каналы писали, что речь идет о "Моздоке", где расположен военный аэродром, с которого взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, чтобы наносить удары по Украине.
Позже глава региона Сергей Меняйло заявил, что в "Моздоке" якобы сбиты 3 украинских беспилотника.
Сейчас источники в СМИ сообщают, что данная атака беспилотников может быть спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Это - плановая работа украинской разведки и успешное применение усовершенствованных отечественных средств. Военные объекты врага, которые задействованы в геноцидной войне России против украинцев, не должны быть в безопасности", - сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в разведке.
Смотрите видео, как дроны летают над аэродромом РФ "Моздок":
Что известно об аэродроме РФ "Моздок"?
"Моздок" - военный аэродром авиации ВС РФ. Расположен на северо-западе от города Моздок (Северная Осетия), где базируется отдельный 485-й отдельный вертолетный полк, сообщает Википедия.
Удары по аэродромам РФ - что известно
Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 15 мая нанесли мощный удар по временно оккупированному Россией Крыму. В результате атаки по аэродрому Бельбек были уничтожены 2 российских МИГ-31, ЗРК С-400, а также склад с топливом.
Кроме того, украинские военнослужащие и сотрудники спецслужб в ночь с 18 на 19 мая атаковаливоенный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ (оба объекта расположены в Краснодарском крае страны-агрессора России).
Как отметил военный эксперт Роман Свитан, если у Украины будут ракеты AGM-158 JASSM дальностью от 300 до 950 км американского производства, то они смогут уничтожить такую вражескую цель как военный аэродром внутри России.
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