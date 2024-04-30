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Повлияет на ход боев: разведка оценила последствия удара по аэродрому РФ на Кубани

Юрий Берендий
30 апреля 2024, 15:40
По данным британской разведки, РФ пытается достичь активного продвижения на фронте используя все возможные средства огневого поражения, в частности авиацию.
Повлияет на ход боев: разведка оценила последствия удара по аэродрому РФ на Кубани
В британской разведке назвали последствия ударов по аэродрому на Кубани / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Российское военно-политическое командование может принять решение о рассредоточении истребительной авиации после успешных ударов СБУ по военному аэродрому "Кущевская" в Краснодарском крае РФ. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

27 апреля Служба безопасности Украины использовала беспилотники для ударов по авиабазе "Кущевская", а также Ильскому и Славянскому НПЗ в Краснодарском крае. Российское Минобороны утверждает, что сбило 66 беспилотников, что свидетельствует о масштабе атаки.

По информации британской разведки, на авиабазе "Кущевская" расположена группа российских самолетов, включая Су-34 и Су-35. Эти самолеты активно используются для нанесения ударов по украинским позициям по линии фронта, часто применяя планирующие авиабомбы. На видеозаписях из открытых источников видно, как несколько комплектов планирующих бомб были уничтожены на складе на авиабазе.

видео дня

Отмечается, что российские самолеты с авиабазы "Кущевская" и других баз обычно совершают от 100 до 150 вылетов в день, многие из которых направлены на запуск боеприпасов по всей линии фронта.

В британской разведке добавляют, что Россия пытается достичь прорыва исключительно с помощью огневой мощи.

"Способность Украины нанести ущерб российской тактической авиации, особенно использованию планирующих бомб, является ключом к более широкой обороне линии фронта. Этот успешный удар, вероятно, приведет к дальнейшему рассредоточению российских самолетов, а также перераспределению средств ПВО для устранения пробелов", - отметили в минобороны Британии.

Министерство обороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.

Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Взрывы в России - удары по российским НПЗ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 30 апреля на территории временно оккупированного Россией Крыма раздавались взрывы.

27 апреля дроны Службы безопасности Украины атаковали военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Краснодарском крае России. Отмечается, что на аэродроме были расположены десятки военных самолетов, радиолокационная станция и средства радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

В ночь на 24 апреля в Смоленской области России дроны СБУ атаковали две нефтебазы. Отмечается, что на атакованных объектах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После сильных взрывов там начался масштабный пожар.

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