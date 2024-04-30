Китай помог режиму Путина вооружиться рекордными темпами: в США раскрыли детали

Агрессор Россия не смогла бы с такой скоростью нарастить свое военное производство, если бы не поддержка со стороны Китая, сказал Энтони Блинкен.

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Китай серьезно помог России в войне против Украины - Блинкен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Оборонные заводы России производят оружие и боеприпасы с рекордной в своей истории скоростью. Такие темпы стали возможными из-за того, что россиян поддерживает Китай, который поставляет ей станки, микроэлектронику и оптику. Без Пекина Москва не удалось бы достичь подобных результатов. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Если вы посмотрите на то, что Россия сделала за последний год по производству боеприпасов, ракет, танков и бронетехники, вы увидите, что она производила их быстрее, чем когда-либо в современной истории, в том числе во время холодной войны, как Советский Союз. Как ей удалось это сделать? Потому что она получает значительные объемы производства станков, микроэлектроники, оптики, в основном из Китая", - цитирует Блинкена Госдеп.

По словам чиновника, вряд ли россияне смогли бы выйти на такие темпы производства, если бы им не помогала КНР.

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"70% станков, 90% микроэлектроники поступают из Китая. Теперь это предметы двойного использования, но мы очень четко знаем, куда они идут. Это позволяет России продолжать агрессию против Украины, следовательно, она продолжает войну, которой, как говорит Китай, он хотел бы положить конец", - отметил дипломат.

Также Энтони Блинкен подчеркнул, что западный мир должен приложить максимальные усилия для того, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась стратегическим поражением страны-оккупанта.

Китай и война России против Украины – как Пекин подыгрывает Путину:

Китай систематический заявляет о своей, дескать, "нейтральной" позиции относительно войны в Украине. КНР не осуждает Москву и не считает Россию страной-агрессором. Крупнейшую со времен Второй мировой войну Китай называет "украинским кризисом".

Китай занимает "справедливую и объективную позицию" по войне в Украине, сказали в китайском МИД. Пекин считает, что сотрудничать с Россией в сложившейся ситуации "вполне нормально".

Китай начал продавать России еще больше товаров для производства оружия против Украины, рассказали журналисты АР. В частности, Пекин решил резко увеличить экспорт станков, микроэлектроники, а также других технологий, которые россияне используют во время производства ракет, танков и боевых самолетов.

Кратко о позиции Китая / Инфографика: Главред

Что известно о политической системе Китая (КНР)? Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране. Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой. Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчинённость главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

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