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Китай начал продавать России еще больше товаров для производства оружия против Украины - АР

Алёна Воронина
13 апреля 2024, 08:31
КНР резко увеличил продажи станков, микроэлектроники и других технологий, которые РФ использует при изготовлении ракет, танков, самолетов для войны.
Си Цзиньпин, Владимир Путин
Китай начал продавать России еще больше товаров для производства оружия против Украины/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Согласно оценке Соединенных Штатов Америки, Китай резко увеличил продажи стране-агрессору России товаров, которые РФ использует для производства оружия против Украины. В частности, выросли продажи станков, микроэлектроники и других технологий, которые российские оккупанты используют при изготовлении ракет, танков, самолетов и другого оружия для войны против Украины. Об этом сообщает AP.

Двое высокопоставленных чиновников из администрации президента США Джо Байдена рассказали агентству, что в 2023 году около 90% российской микроэлектроники поступало из Китая. Российские захватчики использовали эти товары для изготовления ракет, танков и самолетов.

Также в AP отметили, что в последнем квартале 2023 года почти 70% импорта в Россию станков на сумму около 900 миллионов долларов приходится на Китай.

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Американские чиновники также рассказали, что компании из Китая и России также вместе работают над изготовлением дронов на территории РФ. Кроме этого, китайские компании, вероятно, поставляют стране-агрессору России нитроцеллюлозу, которая применяется при производстве боеприпасов.

Также Пекин работает над тем, чтобы усовершенствовать свои спутниковые и другие возможности космического базирования для использования в Украине. По словам американских чиновников, это в долгосрочной перспективе может увеличить угрозу, которую РФ представляет для Европы.

Кроме этого, чиновники со ссылкой на данные разведки США заявили, что Китай предоставляет России спутниковые изображения для ее войны против Украины.

Отмечается, что официальные лица США обсудили выводы, поскольку ожидается, что госсекретарь Энтони Блинкен в этом месяце посетит Китай для переговоров.

Война в Украине

Военный эксперт Михаил Самусь сказал, почему новое наступление оккупантов состоится летом. Российские оккупанты всеми силами пытаются прорвать фронт, чтобы потом перебросить резервы и добиваться новых успехов, отметил Самусь.

Полковник Эстонии назвал главную проблему Украины. Несмотря на значительные потери, Россия продолжает вести активные боевые действия. В то же время украинские военные сталкиваются с нехваткой боеприпасов и устают. Об этом заявил глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо. Эстонский поковник отметил, что проблема Украины в том, что от Запада не поступили ожидаемые поставки боеприпасов, а солдаты устают все больше.

Напомним, аналитики дали прогноз войны до середины 2025 года. Страна-агрессор Россия для ведения войны против Украины использует старую технику. Аналитики считают, что к середине 2025 года на российских складах может не остаться старых танков и боевых машин.

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