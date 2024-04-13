'Хезболла' атаковала Израиль десятками ракет: террористы мстят за Газу

Около 40 ракет, выпущенных из Ливана, попали на израильскую территорию, рассказали в пресс-службе израильской армии.

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"Хезболла" атаковала ракетами Израиль / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вечером пятницы, 12 апреля, на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. С территории Ливана выпустили десятки ракет, об этом сообщает Al Jazeera.

По данным издания, ракетные удары были нацелены на северный Израиль и аннексированные Голанские высоты.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что около 40 ракет, выпущенных из Ливана, попали на израильскую территорию. Часть снарядов была перехвачена системой ПВО, либо упала в пустынной местности.

видео дня

"Ранее сегодня вечером система воздушной обороны ЦАХАЛа успешно перехватила два БПЛА "Хезболлы" со взрывчаткой, которые пересекли территорию Ливана на территорию Израиля... За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по ряду мест на юге Ливана, чтобы устранить угрозу", - отметили в сообщении.

Израильское издание The Times of Israel сообщило, что ответственность за атаку взяла на себя ливанская группировка "Хезболла", которая поддерживает Иран.Там утверждают, что обстреляли "вражеские артиллерийские позиции в Зауре десятками ракет "Катюша" в поддержку палестинцев в Газе и в ответ на атаки Израиля на юг Ливана". В результате обстрела пострадавших не было.

Также с целью защиты от возможных ракетных угроз и в связи с риском эскалации конфликта на Ближнем Востоке, американский авианосец "Дуайт Айзенгауэр" прошел через Красное море на север к Израилю.

"Военный корабль может перехватывать ракеты и беспилотники, выпущенные Ираном", - пояснили в издании.

Что известно о "Хезболле"? Хезболла (араб. حزب الله, Ḥizbu 'llāh - партия Бога или партия Аллаха), также Хизболла или Хизбулла - ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия, пишет Википедия. Признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. Европейский Союз, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической Внешнюю Организацию Безопасности Хезболлы. Хезболла сформирована в ответ на израильскую оккупацию Ливана в 1982 году при поддержке сторонников Аятоллы Хомейни. Хезболла рассматривает Израиль как "нелегальную узурпаторскую группировку, основанную на предательстве, резней и иллюзиях". В основном она поддерживается шиитским населением Ливана, и является одной из двух влиятельных шиитских организаций Ливана (вторая - Амаль).

Война Ирана с Израилем - что известно

Напомним, 1 апреля по столице Сирии Дамаску нанесли мощный удар, в результате которого пострадала резиденция возле посольства Ирана в Сирии. В авиаударе обвинили Израиль и пообещали отомстить.

После удара по иранскому консульству в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные иранские чиновники и генералы, угроза новой большой войны на Ближнем Востоке значительно возрастает. Американская разведка предупредила Израиль о возможном военном ответе от Ирана в течение следующих 48 часов.

Также анонимный американский чиновник рассказал, что США находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по израильским или американским базам. Атаку считают неизбежной.

Как сообщал Главред, война Ирана с Израилем будет вынуждать страны ЕС и НАТО выделять больше ресурсов и увеличивать свои расходы на последствия такого кризиса, что может сократить помощь Украине, утверждает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

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