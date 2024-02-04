Без пакета для Украины: в Конгрессе анонсировали голосование помощи Израилю

Палата представителей рассмотрит помощь Израилю в отдельном законопроекте.

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В Конгрессе могут разделить вопросы помощи Украине и Израилю / Коллаж: Главред, фото: посольство Украины в США, ua.depositphotos.com

На следующей неделе вопрос военной помощи для Израиля рассмотрят в отдельном проекте от решения по южной границе, заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Об этом идет речь в письме Джонсона, опубликованного изданием The Washington Post.

Отмечается, что Палата представителей рассмотрит помощь Израилю в отдельном законопроекте.

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"Учитывая неспособность Сената вовремя обеспечить движение соответствующего законодательства, и учитывая сложные обстоятельства, в которых находится Израиль, Палата представителей берет на себя лидерскую роль", – заявил Джонсон.

Отметим, что на следующей неделе состоится голосование по законопроекту об ускорении выделения Израилю 17,6 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности. При этом рассмотрение произойдет без утверждения нового пакета поддержки для Украины.

Помощь США Украине

Ранее сообщалось, что Конгресс США может изменить планы по голосованию насчет пакета помощи для Украины. В США растет обеспокоенность ситуацией на границе с Мексикой – республиканцы не готовы голосовать за общий пакет законопроектов.

Напомним, в Конгрессе до сих пор не проголосовали за дальнейшую военную помощь Украине. Республиканцы требуют, чтобы пакет законопроектов включал решение миграционных проблем на границе с Мексикой и отказываются голосовать до урегулирования вопроса.

Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен сказал, что Штаты помогут победить Украине в войне с Россией. По его словам, у Киева очень большая поддержка в Конгрессе и голосование американских законодателей – лишь дело времени.

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