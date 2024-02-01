Помощь Украине и граница: Конгресс США может изменить планы по голосованию – СМИ

Пакет законопроектов, который включает вопросы военной помощи Украине и инициативы по ужесточению безопасности южной границы США, могут разделить из-за растущего в Штатах беспокойства относительно миграционной политики. Республиканцы не хотят голосовать за инициативу в том виде, в котором она существует сейчас.
Как сообщает The Hill, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пакет инициатив могут разделить на два отдельных документа.
"На такой шаг в Штатах могут пойти из-за беспокойства по поводу реформ в пограничной политике", - отметили журналисты.
Источник издания считает, что ключевое решение будет зависеть от того, каким будет текст по границе, который в скором времени должен появиться по итогам переговоров в Сенате.
"Эти заявления прозвучали на фоне того, как Джонсон и другие представители Республиканской партии дали понять, что соглашение Сената, объединяющее помощь Украине с изменениями в миграционной и приграничной политике, будет "мертвым уже после поступления на рассмотрение", - написало издание.
Также журналисты добавили, что одно из главных положений, которое вызывает споры в рядах демократов и республиканцев – это полномочия исполнительной власти по приостановке миграции в случае, если будет более 5 000 незаконных пересечений в день. Порог считается слишком высоким.
Кроме того, также указано, что республиканцы в Палате представителей все больше выступают против увеличения помощи Киеву, однако в Европе уверены в пролонгации поддержки.
"Примечательно, что пока республиканцы в Палате представителей все больше выступают против увеличения помощи Украине, союзники в Европе выразили уверенность, что Джонсон и большинство Конгресса поддерживают продолжение поддержки", - подчеркивается в материале.
Помощь Украине от США
В Конгрессе до сих пор не проголосовали за дальнейшую военную помощь Украине. Республиканцы требуют, чтобы пакет законопроектов включал решение миграционных проблем на границе с Мексикой и отказываются голосовать до урегулирования вопроса.
Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен сказал, что Штаты помогут победить Украине в войне с Россией. По его словам, у Киева очень большая поддержка в Конгрессе и голосование американских законодателей – лишь дело времени.
В США нарастает напряжение в Техасе. Местная республиканская власть и федеральный центр расходятся в вопросе урегулирования ситуации на границе с Мексикой. Противостояние усугубляет проблему с голосованием за помощь Украине.
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