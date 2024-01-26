"Пострадают люди": в Госдепе предупредили о последствиях затягивания помощи Украине

Соединенные Штаты не могут предоставлять Киеву пакеты военной поддержки с декабря 2023, поскольку Конгресс до сих пор не проголосовал за новый пакет.

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Если Конгресс не проголосует за помощь, украинский народ почувствует последствия / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Пентагона

Если законодатели в Конгрессе и дальше будут медлить с решением об одобрении военной помощи Украине, украинцы очень скоро начнут ощущать последствия отсутствия дальнейшей поддержки США. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.

"Мы ожидаем и надеемся, что Конгресс сможет действовать как можно быстрее и оперативнее, чтобы мы могли дальше выполнять наши обязательства по поддержке украинских партнеров", — сказал он во время брифинга в Госдепе.

Пател отметил, что речь идет не только о помощи в сфере безопасности, а также об экономической и гуманитарной поддержке.

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"Если мы не сможем этого сделать, будут реальные, настоящие, ощутимые последствия. И, наконец, пострадают люди в Украине и их усилия в борьбе с российской агрессией", — подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Кроме того, он заявил, что под угрозой окажется и деятельность неправительственных, гуманитарных и других партнерских организаций, занимающихся помощью Украине.

В то же время заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх напомнила на брифинге, что Соединенные Штаты не могут предоставлять Киеву пакеты военной поддержки с декабря 2023, поскольку Конгресс до сих пор не проголосовал за новый пакет.

По ее словам, ранее на этой неделе состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, чтобы выяснить, что нужно Украине.

Сингх также добавила, что неоказание военной помощи Украине со стороны США вызывает беспокойство, поскольку "поддержка Соединенными Штатами Украины невероятно важна для демонстрации единого послания не только европейскому миру и России, но и всему миру".

Военная помощь Украине

В США закончились деньги, которые были выделены для военной помощи Украине. Из-за отсутствия денег Вашингтон не может поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том уровне, что год назад. Об этом 24 января заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты, поэтому Конгресс США должен ускорить решение о продлении военной поддержки Киева. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Помощь Украине от США является единственной надеждой на победу в войне с Россией. Если РФ победит, то атакует другую страну. Об этом президент Польши Анджей Дуда.

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