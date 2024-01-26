УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Пострадают люди": в Госдепе предупредили о последствиях затягивания помощи Украине

Анна Ярославская
26 января 2024, 06:46
Соединенные Штаты не могут предоставлять Киеву пакеты военной поддержки с декабря 2023, поскольку Конгресс до сих пор не проголосовал за новый пакет.
Ведант Пател, Сабрина Сингх, военная помощь
Если Конгресс не проголосует за помощь, украинский народ почувствует последствия / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Пентагона

Если законодатели в Конгрессе и дальше будут медлить с решением об одобрении военной помощи Украине, украинцы очень скоро начнут ощущать последствия отсутствия дальнейшей поддержки США. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.

"Мы ожидаем и надеемся, что Конгресс сможет действовать как можно быстрее и оперативнее, чтобы мы могли дальше выполнять наши обязательства по поддержке украинских партнеров", — сказал он во время брифинга в Госдепе.

Пател отметил, что речь идет не только о помощи в сфере безопасности, а также об экономической и гуманитарной поддержке.

видео дня

"Если мы не сможем этого сделать, будут реальные, настоящие, ощутимые последствия. И, наконец, пострадают люди в Украине и их усилия в борьбе с российской агрессией", — подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Кроме того, он заявил, что под угрозой окажется и деятельность неправительственных, гуманитарных и других партнерских организаций, занимающихся помощью Украине.

В то же время заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх напомнила на брифинге, что Соединенные Штаты не могут предоставлять Киеву пакеты военной поддержки с декабря 2023, поскольку Конгресс до сих пор не проголосовал за новый пакет.

По ее словам, ранее на этой неделе состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, чтобы выяснить, что нужно Украине.

Сингх также добавила, что неоказание военной помощи Украине со стороны США вызывает беспокойство, поскольку "поддержка Соединенными Штатами Украины невероятно важна для демонстрации единого послания не только европейскому миру и России, но и всему миру".

Военная помощь Украине

В США закончились деньги, которые были выделены для военной помощи Украине. Из-за отсутствия денег Вашингтон не может поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том уровне, что год назад. Об этом 24 января заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты, поэтому Конгресс США должен ускорить решение о продлении военной поддержки Киева. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Помощь Украине от США является единственной надеждой на победу в войне с Россией. Если РФ победит, то атакует другую страну. Об этом президент Польши Анджей Дуда.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США военная помощь новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ тестирует реакцию мира : оккупанты расширяют применение химоружия в Украине – ISW

РФ тестирует реакцию мира : оккупанты расширяют применение химоружия в Украине – ISW

07:31 Украина
"Пострадают люди": в Госдепе предупредили о последствиях затягивания помощи Украине

"Пострадают люди": в Госдепе предупредили о последствиях затягивания помощи Украине

06:46 Мир
Путин хочет навсегда оттяпать 18% украинской земли, но готов на "уступки" - Bloomberg

Путин хочет навсегда оттяпать 18% украинской земли, но готов на "уступки" - Bloomberg

03:37 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:45

Выплаты ВПЛ уменьшатся: Верещук заявила о требовании партнеров Украины

08:23

Северная Корея готова воевать с Южной, но колеблется из-за одной причины – Bloomberg

08:20

Великобритания призвала удвоить помощь Украине

08:10

Помощь США для Украины под угрозоймнение

07:31

РФ тестирует реакцию мира : оккупанты расширяют применение химоружия в Украине – ISW

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:46

"Пострадают люди": в Госдепе предупредили о последствиях затягивания помощи Украине

06:10

Почему Турция разблокировала вступление Швеции в НАТО?мнение

05:30

Завязывайте узлы и читайте заговор: как избавиться от всех проблем одним ритуаломВидео

04:25

Как почистить наушники, чтобы они звучали как новые: 5 простых шагов

Реклама
03:37

Путин хочет навсегда оттяпать 18% украинской земли, но готов на "уступки" - Bloomberg

03:05

Вдова основателья Playboy Хью Хефнера раскрыла его последние слова перед смертью

02:05

Экс-супруга Веры Брежневой НАБУ объявило в розыск

02:02

Француженки бросают перед сном зубчик чеснока в унитаз: что это дает

01:37

Если США не будут помогать Украине в войне, кто их сможет заменить: ответ аналитика

00:18

Тоня Матвиенко выставила кольцо покойной мамы на аукцион

25 января, четверг
23:59

"Есть шансы выйти из-под влияния России": Жданов рассказал, нападет ли РФ на Армению

23:26

Певица KOLA впервые показала фото со свадьбы в Праге: есть ли на них жених

23:17

Чернявый пухлик: как выглядит сын путиниста Баскова от первого брака

23:13

"Путин ненавидит этот мир": Украина нанесла России сокрушительные потери - NYT

23:06

"Это показуха": РФ не перебрасывала в Беларусь ядерку - Жданов

Реклама
22:50

Думали о худшем: почему Король и Кейт Миддлтон одновременно оказались в больнице

22:29

Падение Ил-76: в списках РФ указаны военнопленные, которых уже обменяли - Лубинец

22:26

Блогерша Пренткович извинилась за мужа на Мальдивах: комментаторы разнесли ее версию в прах

22:16

"Не позорьте себя!": Цымбалюк высказался про хейт актрис за отдых за границей

21:40

Наготове отправить в клинику: у Тодоренко снова проблемы со здоровьем детей

21:27

Орбан приедет впервые с 2010 года: Украина готовится к визиту - Стефанишина

21:11

70 на 30, что пленных в Ил-76 не было: в РФ "посыпался" фейк Симоньян и Ко

20:55

Украина в 2024 начнет строить 4 ядерных реактора - министр энергетики

20:31

"Будем платить страшную цену": полковник анонсировал очень жесткую мобилизацию

20:21

МОН утвердило даты проведения НМТ: абитуриенты будут сдавать экзамены по 4 предметам

20:14

20-летняя дочь Елены Кравец показала романтику с "любовью всей ее жизни"

20:05

Как поменять доллары правильно: в Нацбанке рассказали о важной детали

19:56

Как Екатерина Бужинская выглядела 30 лет назад: певица показала фото

19:50

На фронте задвухсотили элитного снайпера "Косого": охота длилась всего 3 минутыВидео

19:31

Видит себя "спасителем Европы": Шольц тайно надеется на победу Трампа – BILD

19:20

Радовались оккупации Украины: Кошмал рассказала о неприятной поездке в Кишинев

19:17

Снег с дождем и мощный ветер: где в Украине будет худшая погода

19:10

Прошли сутки: Кремль до сих пор не смог предьявить тела погибших Ил-76мнение

19:05

Лунный календарь на 26 января: к чему следует быть внимательным

19:00

Защитники борются внутри мясорубки: Дикий о том, к чему привел дефицит боеприпасов

Реклама
18:56

Россияне нашли новый способ обойти ВСУ в Авдеевке: бойцы не впечатлены

18:45

Пенсии в Украине пересчитают: сильно ли увеличат выплаты

18:20

"Процесс переговоров стартовал": Стефанишина рассказала о чем договорились с ЕС

18:09

Отменили спектакль "о Мариуполе" и пианиста Путина: Бедняков обратился к украинцам

18:02

Что делать если один наушник работает, а один - нет: несложные трюки помогут каждому

18:00

Sportarena выпустила документалку о роте ударных БпЛА "Фаворит", которую патронирует Favbet

18:00

Работает безотказно: как разжечь угли без средства для розжига

17:45

"Украинцев держат за идиотов?": военная раскритиковала "сказки" о контрнаступлении

17:43

Это настоящая "революция": на Западе оценили новую стратегию ВСУ против России

17:38

Можно ли есть зубчик чеснока каждый день: неожиданное влияние на организм

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять